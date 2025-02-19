إقبال على معرض"أهلا رمضان" بمدينة العريش.. وتوفير السلع والمواد الغذائية المخفضة بنسبة 30%

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 07:29 مساءً - شهد معرض أهلا رمضان بمدينة العريش إقبالا كبيرا من المواطنين، بعدما افتتحه، أمس الثلاثاء، اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، نظرا لتوافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية اجانب اللحوم والأسماك بأسعار مخفضة.

وقال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن التخفيضات على الأسعار تصل إلى 30% على معظم انواع من السلع الغذائية وخاصة الأسماك ، بما يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود.

وأشار محافظ شمال سيناء أن المعرض يشمل السلع الغذائية وجميع احتياجات الأسرة فى شهر رمضان من بقوليات وياميش ولحوم وغيرها بأسعار مخفضة ، عن الأسعار بمختلف الأسواق الخارجية.

ولفت المحافظ إلى أن معرض" أهلا رمضان" مستمر طوال شهر رمضان ، وأن محافظة شمال سيناء تعد متميزة فى هذا المجال، مؤكدًا على الالتزام بالأسعار المحددة وفقا لآليات التموين والحكومة للحفاظ على استقرار السوق .

ولفت رأفت العبد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية الى مشاركة عشرات التجار والشركات فى المعرض لتوفير جميع أنواع السلع واحتياجات شهر رمضان من الخضر والفواكه واللحوم بأنواعها وباقى مستلزمات شهر رمضان بأسعار مناسبة.

وتباع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 300 جنيه، والايماع تتراوح أسعارها ما بين 80 إلى 140 جنيه ،فيما انخفضت أسعار الخضار إلى مستوى مناسب حيث بلغت أسعار البطاطس إلى 5 جنيهات، والطماطم 3 جنيهات، والبازلاء 15 جنيه ، والفلفل الاخضر 10 جنيهات ، لجانب اصناف متنوعة من الأسماك والمجمدات والزيوت وانواع متعددة من السمن ومتطلبات المائدة الرمضانية.

ويضم معرض أهلا رمضان بمدينة العريش 20 منفذ عرض، بمشاركة كبار تجار الجملة ومنافذ السلع بمدينة العريش ، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بشمال سيناء.