افتتاح منفذ متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة الحسنة وسط سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 06:32 مساءً - دفعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بسيارة تضم منفذ متنقل في مدينه الحسنة بمنطقة وسط سيناء لبيع كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطن في سيناء.

وأكد محافظ شمال سيناء، علي توفير جميع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من خلال المنافذ المتنقلة في مختلف مناطق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن المنافذ المتنقلة مستمرة حتي نهاية شهر رمضان المبارك بجميع مراكز ومدن المحافظة، معلناً عن افتتاح معرض آخر«اهلا رمضان » لبيع السلع الغذائية بالعريش بالتعاون مع مجلس المدينه والتموين والغرفة التجارية.

وافتتح اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، معرض أهلا رمضان وسط مدينة العريش بنسبة تخفيضات وصلت إلى نحو ،30% على معظم انواع من السلع الغذائية وخاصة الأسماك، بما يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود، مشيراً إلى أن المعرض يشمل السلع الغذائية وجميع احتياجات الأسرة فى شهر رمضان من بقوليات وياميش ولحوم وغيرها بأسعار مخفضة ، عن الأسعار بمختلف الأسواق الخارجية.

ولفت المحافظ الى أن معرض" أهلا رمضان" مستمر طوال شهر رمضان وأن محافظة شمال سيناء تعد متميزة فى هذا المجال، مؤكدًا على الالتزام بالأسعار المحددة وفقا لآليات التموين والحكومة للحفاظ على استقرار السوق.

وأوضح رأفت العبد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية الى مشاركة عشرات التجار والشركات فى المعرض لتوفير جميع أنواع السلع واحتياجات شهر رمضان من الخضر والفواكه واللحوم بأنواعها وباقى مستلزمات شهر رمضان بأسعار مناسبة.

وتباع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 300 جنيه، والايماع تتراوح أسعارها ما بين 80 إلى 140 جنيه ،فيما انخفضت أسعار الخضار إلى مستوى مناسب حيث بلغت أسعار البطاطس إلى 5 جنيهات، والطماطم 3 جنيهات، والبازلاء 15 جنيه ، والفلفل الاخضر 10 جنيهات ، لجانب اصناف متنوعة من الأسماك والمجمدات والزيوت وانواع متعددة من السمن ومتطلبات المائدة الرمضانية.

ويضم معرض أهلا رمضان بمدينة العريش 20 بايكه بمشاركة كبار تجار الجملة ومنافذ السلع بمدينة العريش ، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بشمال سيناء.