قطع المياه 8 ساعات عن ميدان الجيزة ومحيطه مساء الجمعة لأعمال الصيانة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 06:31 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: "شارع النيل من كوبرى عباس حتى كوبرى الجامعة ومتفرعاته، ميدان الجيزة، سفارة تركيا، سفارة الإمارات العربية المتحدة"، وذلك لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 2/21/ 2025 إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2025/2/22.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال الصيانة، وكذا تغيير محبس مياه قطر 800 مم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لتنفيذ الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.