الهيئة الوطنية للانتخابات: ”محمد على” أشهر ناخب فى مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 06:31 مساءً - استعرض المستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، كيفية تحديث قاعدة بيانات الناخبين وآلية عملها، وفقا تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، لمجموعة من الأحزاب السياسية، تحت عنوان "شارك صوتك هيوصل"، وذلك في إطار النشاط التوعوي بأهمية الاستحقاقات الانتخابية المختلفة الذي تقوم به الهيئة وفقا لأحكام الدستور والقانون.

وقال المستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.

وحول دورة العمل لتحديث قاعدة بيانات الناخبين فقال المستشار شادي رياض إن هذه الدورة تتمثل في:

1- استلام التحديثات من مصادر ورودها

2- تنقية وتوحيد عناوين الناخبين

3- تحديد تبعية العناوين للتقسيمات الإدارية وإدارة المراكز الانتخابية

4- التوزيع الاسترشادى لعناوين الناخبين على المراكز الانتخابية

5- ارسال مشروع التوزيع لمديريات الامن للمراجعة

6- استلام الملاحظات من مديريات الامن ومراجعتها

7- إعداد مقترح أعداد اللجان الفرعية

8- العرض على مجلس الإدارة لإصدار القرارات اللازمة

وأوضح أنه في السابق كان يضاف الذكور في جداول الانتخاب ثم بعد ذلك يتم إضافة الإناث، لكن الآن يتم إضافة الذكور والإناث في جداول الناخبين مرة واحدة، مشيرًا إلى أن بعض نماذج تشابه الأسماء في بيانات الناخبين تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري، لكن تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة في إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابة الأسماء.

وكشف عن أشهر ناخب في جمهورية مصر العربية بقاعدة بيانات الناخبين لدي الهيئة في عام 2024، وهو اسم محمد علي محمد علي، حيث تكرر هذا الاسم بقاعدة بيانات الناخبين 4533 مرة، مشيرا إلي أن بطاقة الرقم القومي الحديثة استطاعت من خلال الرقم القومي لها تمييز كل هذه الأسماء وتحديد الدوائر الخاصة بها وتسهيل عملية التصويت علي عكس البطاقة الوردية القديمة.