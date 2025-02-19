الرئيس السيسى: نتطلع لإنهاء صراعات وأزمات المنطقة بالوسائل السلمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 05:26 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نتطلع إلى قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدور الذي ننتظره منه لتحقيق الهدف الذى طال انتظاره بإقامة دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل وأن نرى في الشرق الأوسط تعايشًا سلميًا بين كل شعوب المنطقة.

حول الوضع فى سوريا، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة خلال مأدبة غداء أقامها ملك اسبانيا فيليب السادس، على أهمية بدء عملية سياسية تشمل جميع أطياف الشعب السوري تنتهي في أقرب وقت ممكن إلى اعتماد دستور للبلاد وإجراء الانتخابات مع رفضنا قيام إسرائيل أو غيرها من الدول باحتلال أراضي هذا البلد الشقيق.

وأعرب عن تطلع مصر إلى إنهاء الصراعات والأزمات التي يشهدها عالمنا سواء في السودان أو ليبيا أو اليمن وغيرها، وكذا الحرب الروسية الأوكرانية بالوسائل السلمية بما يضمن الحفاظ على سيادة تلك الدول ومقدرات شعوبها.

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شكره لملك وملكة أسبانيا على كرم الضيافة، مؤكدا تطلعه لمواصلة الجهود من أجل تعميق أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين.