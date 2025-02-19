ملك إسبانيا: دور مصر الآن فى الاستقرار الإقليمى أهم من أى وقت آخر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 04:29 مساءً - قال ملك إسبانيا فيليب السادس، إن منطقة الشرق الأوسط تعانى من بعض الأزمات ومنها الأزمة فى فلسطين، مشيرا إلى أن هذه الأزمة لا تؤثر على الشرق الأوسط فحسب ولكن تؤثر أيضا على العالم أجمع.

ووصف الملك فيليب السادس خلال مأدبة غداء أقامها على شرف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مصر بأنها دولة صديقة لبلاده ومحورية في القارة الأفريقية وشريك استراتيجي في الشرق الأوسط.

وأضاف: موقف مصر في الاستقرار الإقليمي ودورها في الحوار الآن أهم من أي وقت آخر.

وتابع الملك فليب السادس، إن إسبانيا تعتبر منطقة الشرق الأوسط هي مهد السلام، ومنذ زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى إسبانيا قبل عدة سنوات، عمل البلدان على توطيد السلام والرؤى المشتركة، وأن مصر وإسبانيا على أعتاب فصل جديد في التعاون من أجل أن تعم الفائدة على البلدين.