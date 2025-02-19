مصطفى مدبولى: رئيس وزراء كرواتيا أكد ترحيب بلاده بالعمالة المصرية المدربة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 04:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن رئيس وزراء كرواتيا أكد ترحيب بلاده بالعمالة المصرية المدربة ، موضحا أن شركة إيني أكدت أن هناك تطور كبير فى قطاع الطاقة فى مصر .

وأوضح أن مؤتمر ومعرض "إيجبس" يشهد تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية حتى أصبح منصة أكثر شمولاً لحلول الطاقة، وتم التوقيع لاتفاق لوضع خطة تنفيذيه لكفاءة استخدام الطاقة بين وزارتى البترول فى مصر والسعودية.

وقال أن كلمة وزير الطاقة السعودي، تؤكد على الإخوة والروابط الوثيقة بين مصر والسعودية

وأوضح أن مصر تضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة والرؤية من الناحية الفنية أن إعادة الإعمار للقطاع تصل لـ 3 سنوات.

وأوضح إنه التقي العديد من زعماء القارة الأفريقية خلال زيارته لإثيوبيا، وكان هناك ثناء شديد على شركات البناء المصرية.

وتابع فى مؤتمر صحفى ، أنه التقي الرئيس محمود عباس أبو مازن الذى قدم الشكر للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف الدعم للشعب الفلسطيني.