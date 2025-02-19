مدبولى: كلمة وزير الطاقة السعودى بمؤتمر إيجبس تؤكد على الإخوة بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 04:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مؤتمر ومعرض "إيجبس" يشهد تطورًا ملموسًا خلال السنوات الماضية حتى أصبح منصة أكثر شمولًا لحلول الطاقة، وتم التوقيع لاتفاق لوضع خطة تنفيذيه لكفاءة استخدام الطاقة بين وزارتى البترول فى مصر والسعودية.

وقال إن كلمة وزير الطاقة السعودى، تؤكد على الإخوة والروابط الوثيقة بين مصر والسعودية

وأوضح أن مصر تضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة والرؤية من الناحية الفنية أن إعادة الإعمار للقطاع تصل لـ 3 سنوات.

وأوضح أنه التقى العديد من زعماء القارة الأفريقية خلال زيارته لإثيوبيا، وكان هناك ثناء شديد على شركات البناء المصرية.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أنه التقى الرئيس محمود عباس أبو مازن الذى قدم الشكر للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى على موقف الدعم للشعب الفلسطيني.