الرئيس السيسي : نعتز بعلاقاتنا التاريخية مع اسبانيا على المستويين الحكومي والشعبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 04:28 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع اسبانيا على المستويين الحكومي والشعبي .. وقال إننا نتطلع للعمل المشترك لتنفيذ كافة محاور الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا، خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في ظل الفرص والإمكانات التي توفرها البلدين.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في كلمة خلال مأدبة غداء أقامها ملك اسبانيا فيليب السادس - إننا نتطلع لاستقبال ملك وملكة اسبانيا في زيارة رسمية الى مصر في أقرب فرصة، ونرحب بتشريفهما بحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والمقرر في يوليو 2025.

وتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بكل الشكر والعرفان للجانب الاسباني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله الى مملكة اسبانيا في زيارته الثانية .

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: تأتي زيارتي اليوم وفي وقت يشهد فيه مسار علاقتنا الثنائية تطورًا كبيرًا، موضحا أنه قد أكدت لقاءات اليوم مع ملك إسبانيا ورئيس الحكومة وجود التزام ورغبة مشتركة في تعزيز وتعميق كافة جوانب العلاقات الثنائية وهو ما انعكس في التوقيع اليوم على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.