مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي فى القصر الملكى بإسبانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 03:32 مساءً - استقبل ملك إسبانيا فيليبى السادس، فى القصر الملكى، الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

ومن المقرر أن يعقد ملك إسبانيا فيليبى السادس، لقاءً مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة زيارة الرئيس إلى إسبانيا، حيث يناقشان الوضع فى غزة والخطة التى وضعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للقطاع.

ويقوم الرئيس السيسى، الذى وصل إلى مدريد أمس الثلاثاء، بزيارته الثانية إلى إسبانيا، والتى من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.