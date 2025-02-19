بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 03:32 مساءً - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا ، بعد قليل، لاستعراض أبرز ما تم مناقشته والموافقة عليه خلال الاجتماع.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية "ISA"، حيث سيتيح التعديل العضوية لمختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للانضمام إلى التحالف، وأن تصبح أعضاء به.

يذكر أن هذا التحالف يستهدف التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتمهيد الطريق لتكنولوجيا المستقبل لمواءمة الاحتياجات، والتعامل مع التحديات والعقبات، وذلك بما يسهم في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وإنتاج طاقة شمسية موثوقة ورخيصة في متناول الجميع.