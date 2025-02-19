السيسي يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعمار قطاع غزة دون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 03:31 مساءً - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إسبانيا بمدريد:

- نقدر موقف دولة إسبانيا العادل والشجاع والصادق بشأن القضية الفلسطينية

- اتفقنا على ضرورة السعي والدفع لإحياء عملية السلام لإقامة دولة فلسطينية

- مصر تؤكد أهمية الحفاظ على سيادة سوريا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان

- أكدنا أهمية الالتزام بتنفيذ وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية

- اتفقنا على أهمية تكثيف التعاون لوقف الهجمات ضد السفن التجارية في مضيق باب المندب

- نرحب بمشاركة رئيس وزراء وملك وملكة إسبانيا في افتتاح المتحف المصري الكبير

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت الداعي لضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة إعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه .

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بمدريد اليوم /الأربعاء/ - عن تقدير مصر لموقف دولة إسبانيا العادل والشجاع والصادق بشأن القضية الفلسطينية، مشيدا بقرار إسبانيا الشجاع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقال "إن الأزمات الإقليمية والحرب في غزة كانت محورا للمباحثات مع رئيس وزراء إسبانيا، حيث أكدنا ضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة".

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تعزيز تواجد الاستثمارات الإسبانية والبناء على قصص نجاح الشركات الإسبانية العاملة في مصر، مشيرا إلى أن زيارته الثانية إلى مدريد تعكس الرغبة الصادقة في تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والتعاون المثمر بينهما على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين.

وسجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "إعجابه وتقديره الشديد واحترامه لدولة إسبانيا على مواقفها العادلة والشريفة والصادقة"، معربا عن خالص شكره وامتنانه للحفاوة التي تلقاها منذ وصوله إلى مملكة إسبانيا الصديقة".

وأضاف السيسي أنه فى إطار العلاقات الثنائية بين البلدين والسعي المتواصل لتطويرها، وقع الجانبان المصري والإسباني اليوم، وثيقة لرفع العلاقات الإسبانية المصرية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتي يتطلع الجانبان إلى تطبيقها بشكل فعال جنبا إلى جنب مع جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بينهما بهدف تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وللأمور التي حظيت بأهمية كبيرة خلال المباحثات اليوم.

وأشار السيسي :"أبدينا حرصنا على تكثيف التعاون في توطين الصناعات بمصر في كافة المجالات بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في موضوعات إدارة وتنمية الموارد المائية في ظل ما تمثله مسألة الأمن المائي من أهمية بالغة لمصر".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الأزمات الإقليمية كانت محورا مهما خلال مباحثاتنا اليوم مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حيث استعرضنا التطورات المتعلقة بالحرب في قطاع غزة ومستقبل القضية الفلسطينية، وأكدنا في هذا السياق على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستمرار تبادل الرهائن والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ أهالي غزة من الأوضاع المأساوية التي يعانون منها.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "اتفقنا على ضرورة السعي والدفع لإحياء عملية السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وتم التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي وتبني خطة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني، وأكرر دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التي يتمسك بها ووطنه الذي لا يقبل التفريط فيه بما يضمن البدء الفوري في عمليات الإغاثة والتعافي المبكر".

وتابع "أكدنا أيضا على ضرورة دعم المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بالقطاع، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي لا يمكن الاستغناء عنها في تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطيني".

ولفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن المباحثات مع رئيس الوزراء الإسباني تناولت التطورات التي تشهدها سوريا، حيث أكدت دعم مصر الثابت للشعب السوري الشقيق والوقوف إلى جانبه لتحقيق تطلعاته المشروعة، وتم التوافق في هذا الإطار على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها مع أهمية بدء عملية سياسية شاملة في سوريا بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري، فضلا عن رفضنا التام للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن المباحثات تناولت أيضا الأوضاع في لبنان، حيث تم الترحيب بانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والتأكيد على أهمية الالتزام بتنفيذ وقف الأعمال العدائية وضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.

ولفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن المباحثات شهدت كذلك الاتفاق على أهمية تكثيف التعاون لوقف الهجمات ضد السفن التجارية في مضيق باب المندب، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية في منطقتي القرن الإفريقي والساحل والصحراء.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،في ختام كلمته، عن خالص الشكر على دعوته لزيارة مملكة إسبانيا، وتطلعه للترحيب برئيس الوزراء الإسباني وملك وملكة إسبانيا في مصر، والمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن هذه الزيارات ستسهم في تعميق علاقات التعاون وترسيخ أواصر الصداقة التاريخية الممتدة التي تجمع بلدينا وشعبينا الصديقين .