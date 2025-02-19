وزير العمل في جناج هيئة الثروة المعدنية في معرض ”إيجيبس 2025”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 03:31 مساءً - قام السيد محمد جبران، وزير العمل، بجولة في جناح هيئة الثروة المعدنية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجيبس 2025"، حيث أشاد بالمنصة الرقمية للهيئة، معتبرًا إياها خطوة متقدمة نحو تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع التعدين. كما أوضح سيادته أهمية تدريب وتأهيل الكوادر الشابة لضمان استدامة القطاع وتعزيز قدراته التنافسية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الثروة المعدنية أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الأجيال القادمة من المتخصصين في مجال التعدين، مشيرًا إلى تنفيذ عدة برامج تدريبية وإنشاء مدارس وفصول متخصصة لهذا الغرض. كما استعرض مزايا المنصة الرقمية، التي توفر للمستثمرين سهولة الوصول إلى البيانات وإتمام الإجراءات إلكترونيًا، بما في ذلك خدمات الدفع عبر الإنترنت.

كما تطرق رئيس الهيئة إلى خطط تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي، بما يسهم في تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة عملياتها التشغيلية.