وزير الطيران المدني يشهد احتفالية تخرج الدفعة 86 من طلاب كلية المراقبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 03:31 مساءً - شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مراسم تخرج الدفعة 86 من طلاب كلية المراقبة الجوية، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بقاعة المؤتمرات بديوان عام وزارة الطيران المدني ، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والطيار عزت متولي رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والملاح مدحت عبد الله عميد كلية المراقبة الجوية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الطيران المدني وشركاتها وهيئاتها التابعة، وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى أسر الخريجين.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن سعادته بمشاركة الخريجين وأسرهم هذه اللحظة المتميزة، مشيدًا بجهود الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في إعداد وتأهيل كوادر شابة قادرة على الاضطلاع بمهام المراقبة الجوية، أحد أهم المجالات الحيوية التي تضمن سلامة وانسيابية الحركة الجوية.

وأكد الحفني على أن المراقبة الجوية تُعد مسؤولية كبرى تتطلب كفاءة ودقة عالية، مشددًا على أهمية الاجتهاد والمثابرة لمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي، خاصة مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة في مجال الملاحة الجوية.

كما أثنى وزير الطيران المدني على الجهود المبذولة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في إعداد الخريجين من خلال مناهج علمية وتدريب عملي متطور ، بما يسهم في تأهيلهم وفقًا لأحدث المعايير الدولية، كما وجه الدكتور سامح الحفني التهنئة للخريجين وأسرهم، معربًا عن تمنياته لهم بمستقبل مشرق ملئ بالنجاحات، وأن يكونوا نماذج يُحتذى بها في المهنية والانضباط والتفاني في خدمة قطاع الطيران المدني.

ومن جانبه، أكد السيد الطيار عزت متولي أن الأكاديمية تسعى دائمًا لمواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران من خلال تحديث البرامج التدريبية والاستفادة من أحدث التقنيات، بما يضمن تزويد سوق العمل المحلي والدولي بكفاءات مؤهلة تلبي احتياجات صناعة النقل الجوي.

كما أوضح السيد الملاح مدحت عبد الله عميد كلية المراقبة الجوية، أن الكلية تُعد من المؤسسات التعليمية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تقدم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات المراقبة الجوية، و معلومات الطيران، والنقل الجوي، وعمليات الاتصالات، وفقًا لأعلى معايير المنظمة الدولية للطيران المدني(ICAO).

وفي ختام الاحتفال، تم توزيع شهادات التخرج على طلاب الدفعة 86 من كلية المراقبة الجوية؛ ثم أعقبها التقاط صور تذكارية جمعت الوزير والخريجين وقيادات الطيران المدني، توثيقًا لهذه المناسبة المتميزة والتي تُعد بداية لمسيرة مهنية حافلة بالنجاحات في أحد اهم مجالات الطيران وأكثرها حيوية.