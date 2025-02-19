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الرئيس السيسى يدعو لتبنى المجتمع الدولى خطة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

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الرئيس السيسى يدعو لتبنى المجتمع الدولى خطة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 02:26 مساءً - شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار تبادل الأسرى والمحتجزين ودخول المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ أهالى غزة من الأوضاع المأساوية التي يعانون منها.

 

 

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء إسبانيا: "اتفقنا على ضرورة السعي والدفع لإقامة دولة فلسطينية وأكدنا على أهمية دعم المجتمع الدولى وتبنيه خطة لإعمار قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التي يتمسك بها ووطنه التي لا يقبل التفريط فيه، والبدء الفوري في عملية الإغاثة والتعافى المبكر.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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