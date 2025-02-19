الوطنية للانتخابات: جميع المنظمات المتابعة لانتخابات 2018 أشادت بدور الهيئة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 01:29 مساءً - قال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة شاركت في جميع الاستحقاقات الانتخابية منذ نشأتها عام 2017، واكتسبت الهيئة خبرة متراكمة بعد نجاحها فى تنظيمها ثلاثة استحقاقات هامة، من خلال تنفيذ كل ما تم التخطيط له في الجدول الزمني بكل دقة وحرفية.

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد المنظمات التي تابعت انتخابات 2018 التي أشرفت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات بلغت 62 منظمة محلية، و14 منظمة دولية، و26 سفارة، مؤكدا بأن جميع هذه المنظمات أصدرت توصياتها في انتخابات 2018، والتى أشادت بالتوعية الانتخابية للمواطنين التي قامت بها الهيئة الوطنية عبر الطرق المختلفة ومنها QR code الذي ظهر أحيانا علي شاشات التلفزيونن فضلا عن توافر المعلومات والارشادات في أماكن واضحة خارج اللجان الفرعية.

جاء ذلك خلال فاعليات الندوة التثقيفية التى تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة بالقاهرة، لمجموعة من الأحزاب السياسية عن دور الهيئة، تحت عنوان "شارك صوتك هيوصل" وذلك في إطار النشاط التوعوي الذي تقوم به الهيئة وفقا لأحكام الدستور والقانون.

وشرح القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، دور الهيئة الوطنية للانتخابات في الاستحقاقات المختلفة قائلا: إن الهيئة لها شخصية اعتبارية تقوم على العدالة والمساواة والشفافية، تتكون من 10 أعضاء مجلس ادارة من القضاة وجهاز تنفيذي وإداري، وهذا يضمن الاستقلالية لأن الاختيار يقوم من الهيئات القضائية المختلفة وبعد الاختيار يصدر قرار جمهوري بتعينهم.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة يجتمع كل شهر ويتم اصدار قرارات ويتم تنفيذها بحضور مدير الجهاز التنفيذي ويأخذ القرارات لتنفيذها مع ثلاثة نواب.

وحول اختصاصات الهيئة أكد "المستشار أحمد بندارى"، على أن اختصاص الهيئة يتضمن دعوة الناخبين واعداد قاعدة بيانات انتخابية وتحديثها والتعاون مع المنظمات الجهات الدولية وتوعية وتثقيف الناخبين والاحزاب بأهمية المشاركة في الاستحقاقات وإدارة وتنظيم العملية الانتخابية، وإعلان نتائج الانتخابات.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية، أن الهيئة وقعت عدد من بروتوكولات تعاون منها مع وزارة الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت خلال الفترة الماضية عدة بروتوكولات تعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بالإضافة الى المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف نشر التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، والذي يمثل دورا أصيلا للهيئة بحكم الدستور والقانون، وتحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات بغية توصيل رسالتها في هذا الشأن لأكبر قدر ممكن من المواطنين علي اختلاف ثقافتهم و شرائحهم العمرية.

شارك في الندوة عددا من رؤساء الأحزاب السياسية من بينهم الجبهة الوطنية، مستقبل وطن، الوفد، العدل، حماة وطن، الشعب الجمهوري.

المستشار احمد بندارى المستشار احمد بندارى

بروتوكولات تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بروتوكولات تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات

جانب من ندوة الهيئة الوطنية جانب من ندوة الهيئة الوطنية

ندوة الهيئة الوطنية للانتخابات ندوة الهيئة الوطنية للانتخابات