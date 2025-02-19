الرئيس السيسى ورئيس وزراء إسبانيا يشهدان التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 01:29 مساءً -

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وإسبانيا.

ويقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى مدريد أمس الثلاثاء، بزيارته الثانية إلى إسبانيا، والتي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

يذكر أن سانشيز زار مصر 4 مرات ، وفي إحداها، في نوفمبر 2023، أعلن بالفعل عند معبر رفح أن إسبانيا ستعترف بفلسطين كدولة إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على القيام بذلك بشكل مشترك.