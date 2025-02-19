رئيس وزراء إسبانيا يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله مقر الحكومة بمدريد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 01:28 مساءً - استقبل رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى مقر الحكومة الإسبانية بمدريد.

وقد صافح رئيس الوزراء الإسباني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام مقر الحكومة الإسبانية، وتم التقاط صورة تذكارية لهما بالمدخل الرئيسي للمقر قبل أن يدخلا لبدء المباحثات الثنائية.

ومن المقرر أن تعقد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، من بينها الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي والفني، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية والنقل، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الهجرة.

كما يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسباني مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد بدأ أمس /الثلاثاء/ زيارة إلى إسبانيا تهدف إلى العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بالأخص في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري والتنسيق مع إسبانيا بشأن القضية الفلسطينية.