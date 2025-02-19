وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع نظيرها الأردنى على هامش إجتماع المجلس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 01:28 مساءً - وزيرة البيئة ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا" تسلم الرئاسة للمملكة الهاشمية الأردنية

مصر والاردن يعززان التعاون العربى لمواجهة التحديات البيئية التى تواجه الدولتين خاصه فى منطقة البحر الاحمر

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمدينة العقبة الأردنية للمشاركة فى الدورة الحادية والعشرون لإجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ، والذى يترأسه الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية و رئيس الدورة الحادية والعشرون وبحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ، والدكتورة مني على محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان ، الدكتور سعيد محمد على نائب وزير البيئة والتغير المناخ بجمهورية الصومال الفيدرالية، والأستاذ محمد عبد القادر موسي وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية جيبوتى ، والمهندس توفيق عبد الواحد الشرجبي وزير المياه والبيئة الجمهورية اليمنية.

وتشارك وزيرة البيئة فى الجلسة الإفتتاحية للدورة ال٢١ لإجتماع المجلس الوزارى للهيئة ، حيث ستقوم الدكتورة الدكتورة ياسمين فؤاد رئيس الدورة العشرون للمجلس الوزارى للهيئة بتسليم رئاسة الدورة الحادية والعشرون للدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردنى.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الجلسة ستشهد إعتماد جدول الأعمال واستعراض ومناقشة بنوده ، كما سيتم إستعراض تقرير الأمين العام حول أنشطة الهيئة للعامين 2023 و 2024 و التطوير الإداري وخطة الهيئة التطويرية، والموقف المالي للهيئة عن عام ٢٠٢٤، و اعتماد مشروع خطة العمل والموازنة عن عامى 2025 - 2026.

وعلى هامش مشاركتها فى الإجتماع الوزارى تعقد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردنى ، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية المشتركة بين البلدين.