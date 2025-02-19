الرئيس السيسى يصل مقر رئاسة الحكومة الإسبانية للقاء رئيس الوزراء بيدرو سانشيز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 12:32 مساءً - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر رئاسة الحكومة الإسبانية للقاء رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

يعقد ملك إسبانيا فيليبى السادس، ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة زيارة الرئيس إلى إسبانيا، حيث يناقشان الوضع في غزة والخطة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقطاع، حسبما قالت وكالة إيفى الإسبانية.

ويقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى مدريد أمس الثلاثاء، بزيارته الثانية إلى إسبانيا، والتي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشارت الوكالة إلى أن سانشيز كان زار مصر 4 مرات ، وفي إحداها، في نوفمبر 2023، أعلن بالفعل عند معبر رفح أن إسبانيا ستعترف بفلسطين كدولة إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على القيام بذلك بشكل مشترك.

وبعد أشهر، في 28 مايو، اتخذت إسبانيا خطوة الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب أيرلندا ودولة أوروبية أخرى غير عضو في الاتحاد الأوروبي هي النرويج، في قرار لاقى ترحيبا من الدول العربية، بما في ذلك مصر.