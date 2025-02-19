ندوة بإعلام القاهرة حول حصاد المرأة فى الإعلام لعام2024بالتعاون مع المجلس القومي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 12:31 مساءً - د.محمد سامى عبدالصادق يؤكد أهمية دور المرأة ومساهمتها الفعالة والبناءة فى نشر الوعى الثقافى والفكرى داخل المجتمع.

رئيس الجامعة:كلية الإعلام تقدم كوادر إعلامية متميزة ومدربة على أعلى مستوى من الكفاءة لصناعة المحتوى الإعلامى.

د.ثريا البدوى تشيد بدور مركز المرأة وإدارته وقدرة جمهور وسائل الإعلام على اختيار العناصر المتميزة.

د.نشوة عقل :نتائج الاستطلاع حيادية والمؤشرات تتسم بالدقة والكوادر النسائية فى وسائل الإعلام تمتلك مقومات التأثير

د.نرمين على عجوة:الاستطلاع استهدف تسليط الضوء على النماذج النسائية المتميزة فى وسائل الإعلام التقليدي والحديث.

نظم مركز بحوث المرأة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية، ندوة تحت عنوان" حصاد المرأة في الإعلام لعام 2024" بالتعاون مع لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، وذلك لرصد رأى الجمهور حول أفضل الإعلاميات في مختلف وسائل الإعلام التقليدي والحديث، وأفضل القنوات والبرامج والأعمال الدرامية والمنصات الالكترونية التي تسلط الضوء على قضايا المرأة ومشكلاتها وتسهم في التوعية بحقوقها إضافة إلى معايير الاختيار من وجهة نظر الجمهور.

شارك في الندوة، الدكتورة نشوة عقل وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نرمين علي عجوة مدير مركز بحوث المرأة والإعلام بالكلية، والدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذ الصحافة ومؤسسة المركز، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والخبراء الذين حكموا الاستطلاع، والإعلاميين المكرمين، وقدمت الندوة الدكتورة آلاء فوزي، مدرس العلاقات العامة والإعلان ومدير وحدة العلاقات الدولية بالكلية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن المرأة تقوم بدور فعال للمساهمة الجادة والبناءة في نشر الوعي الثقافي والفكري داخل المجتمع والإرتقاء بهم، وتشارك بفعالية في نقل الأخبار والحقائق عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة، مشيرًا إلي أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تعمل من خلال برامجها الدراسية الحديثة والمتطورة علي تخريج كوارد إعلامية مُدربة علي مستوي عال من الكفاءة تلعب دورًا مهما في صياغة المحتوي الإعلامي علي كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأثنت الدكتورة ثريا البدوي عميد كلية الإعلام، على جهود الدكتورة نرمين علي عجوة منذ تولت إدارة المركز، وعلى رؤيتها الفكرية والمنهجية وممارستها العلمية، وأشادت بالجمهور المصري الواعي في اختياره الكوادر الإعلامية الهادفة انطلاقًا من كونه جمهورًا قادرًا على تمييز المسار السليم الذي يفيد ويحمي وطنه.

وقالت الدكتورة نرمين علي عجوة، إن المتابع للإعلام المصري الآن يجد أن المرأة أصبحت تتصدر مختلف مجالات الإعلام المصري بشكل كبير؛ سواء وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة، بما يجعل لها دورًا مهما في تشكيل الوعي المجتمعي بشكل عام، والتوعية بقضايا المرأة ومشكلاتها بشكل خاص، مشيرًة إلى أن فكرة الإستطلاع جاءت في إطار حرص المركز علي تسليط الضوء على النماذج النسائية المتميزة في مختلف المجالات، لاسيما مجال الإعلام وعلاقة المرأة بالإعلام ومشاركة المركز في الأنشطة البحثية التي تتناول علاقة المرأة بالإعلام، لافتًة إلي أن الاستطلاع قام بتحكيمه أساتذة وخبراء الإعلام بما ساهم في التحديد الدقيق لفئات الاستطلاع.

وأشادت الدكتورة نشوة عقل وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحيادية النتائج ودقة المؤشرات، مرحبة بالإعلاميات البارزات كونهن جزءا مهما في صناعة المحتوى عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي الهادف ذات القيمة الحقيقية.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة ومؤسسة المركز، الشكر للدكتورة نرمين عجوة لاستكمال مسيرتها في المركز، وكذلك الدكتورة ثريا البدوي لحراكها ومنحها الفرص لكافة التيارات للمستقبل وتشجيع واستمرار أعمال المركز وغيره من المراكز الموجودة بالكلية، وكذلك دور المركز في تناول قضايا المرأة.

وعبرت الدكتورة منى عبد الغني، عن سعادتها البالغة لتكريمها كأفضل مقدمة لبرامج المرأة، من قبل كلية الإعلام وخاصة داخل الحرم الجامعي، ، مشيرًة إلي مسيرتها المهنية حتى وصلت إلى المحتوى الديني.

كما عبرت الإعلامية دعاء فاروق، عن سعادتها باختيارها كأفضل مقدمة برامج اجتماعية، وعن إحساسها المختلف بتكريمها في جامعة القاهرة ووصفتها بانها نجمة نجوم الجامعات بقبتها الساحرة، مشددًة على ضرورة ربط مضمون ومحتوى القنوات الفضائية وعرضه عبر منصات التواصل الاجتماعي نظرًا لأن المحتوى الهادف هو الطريق الأسرع لجذب الجمهور وصناع القرار.

وأوضحت الإعلامية القديرة الأستاذة لميس الحديدي بكلمة مسجلة خلال تكريمها كأفضل مقدمة برامج حوارية، أهمية هذا التكريم لكونه نابعا من رأي الجمهور ومن داخل الحرم الجامعي متمثلًا في مركز بحوث المرأة، ورغم تنوع برامجها الا ان قضايا المرأة تشغل المساحة الأكبر داخل قلبها وعبر الشاشة، كما أشادت الدكتورة نرمين، بمواقفها المشرفة لقضية فلسطين، وأثنت منى عبد الغني على مواقفها خلال حصار مدينة الإنتاج ودورها في ثورة 30 يونيو.

فيما أبدت أية عبد الرحمن، سعادتها بالتكريم كأفضل مقدمة أخبار وبرنامج إخباري، كونه من الجمهور فهو السبب الرئيس في استمرار النجاح، وقدمت الشكر لكل من دعاء فاروق، ومنى عبد الغني لدعمهم لها في البداية، وأنها تعلمت من أسلوبهم كيفية الوصول والتأثير في الجمهور.

كما عبرت نسرين عكاشة عن سعادتها لتكريمها كأفضل مذيعة راديو، موضحة أن هذا التكريم يُعد أجمل لحظات حياتها كونها خريجة الكلية، مضيفًة أنه لولا نظريات الإعلام لما سارت على الطريق الصحيح والداعم، لافنًة أن يوم تكريمها تزامن مع اليوم العالمي للراديو وليلة النصف من شعبان.

وأشارت بسنت نورالدين الدين الفائزة بأفضل مؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلي أهمية هذا التكريم لكونه نابعا من كلية الإعلام العريقة، وأنها فخورة بتخرجها فى جامعة حلوان وتمنت لو كانت خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة بدورها الرائع على مستوى الوطن العربي.

وأوضحت ناميس عرموس، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة احكي الفائزة بأفضل منصة إلكترونية للمرأة، أنها خريجة الكلية، وخاضت تجربتها عبر ٩ سنوات لمنصة احكي تكللت بالنجاح لتصبح الآن أفضل منصة تقدم محتوى جريئا لكنه لا يخرج عن أخلاقيات المجتمع.

واستعرضت د.نرمبن على عجوة مديرة المركز أهم نتائج الاستطلاع الذى تم على 1,500 مفردة من الجمهور العام فوق سن 18 عاما، خلال شهر يناير 2025 ، معلنة أسماء الإعلاميات الفائزات كأفضل مقدمة برامج للمرأة، والبرامج الاجتماعية، والحوارية،والإخبارية،

وأفضل مذيعة راديو، ومؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعى،وأفضل منصة الكترونية.