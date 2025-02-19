صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يبحث التعاون المشترك بين الصندوق ومحافظة كفر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 12:31 مساءً - في إطار سلسلة الجولات الميدانية لصندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات لتنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد/ رئيس الجمهورية

اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ يستقبل الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان لبحث التعاون المشترك في تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان

محافظ كفر الشيخ ومدير صندوق مكافحة الإدمان ورئيس جامعة كفر الشيخ يدشنون برنامج لتنفيذ أنشطة لرفع وعي الفئات المختلفة بالمحافظة بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة وتوفير الخدمات العلاجية لأى مريض الإدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية

محافظ كفر الشيخ يعلن عن تخصيص مقر لصندوق مكافحة الإدمان لاستخدامه في انشاء عيادة لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء المحافظة مجانا ووفقا للمعايير الدولية

مدير صندوق مكافحة الإدمان :تنفيذ أنشطة توعوية لتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ ،الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والوفد المرافق له بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ لبحث التعاون المشترك بين الصندوق والمحافظة ،لاسيما في تنفيذ الأنشطة والبرامج لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ،بالإضافة الى تنفيذ برامج الوقاية المتخصصة لتنمية مهارات النشء والشباب وفقا للمعايير الدولية ، كما يتم توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال الخط الساخن للصندوق "16023 "لاى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية .

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات الميدانية لصندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات المختلفة لتنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد/ رئيس الجمهورية.

كما شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ عرض فيديو عن أنشطة خفض الطلب على المخدرات بالمحافظة ،وكيفية الاستثمار في الشباب ،كما تم تدشين برنامج لتنفيذ أنشطة توعوية بأساليب إبداعية تستهدف الشباب لرفع وعيهم بخطورة التعاطي ،كذلك طلاب المدارس والجامعات والإرشاد الأسرى والتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظةبحضور العميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارات المعنية وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووممثلى مؤسسة "حياة كريمة " وعلماء الدين ولفيف من الشخصيات العامة وبمشاركة 250 شاب وفتاة من المتطوعين لدى الصندوق .

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أهم محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان " والتي ينفذها الصندوق بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، من منظور عالمي حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما في المحافظات الأقل طلباً لتلك الخدمات.

وتتضمن الاستراتيجية أيضا الاكتشاف المبكر للتعاطي والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف عن التعاطي للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطي العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطى والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة، كذلك إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان والتوسع في البرامج المثبت فعاليتها بشأن تأهيل ودمج المرضى المتعافين وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا ومواجهة الوصم الاجتماعي والتميز تجاه المتعافين وتضمين المسلسلات خطوط درامية بهذه القضية وتجهيز مراكز مخصصة لتفعيل التدابير البديلة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال خفض الطلب على المخدرات ومتابعة تنفيذ الخطة العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع جامعة الدول العربية في 2023 كذلك إعداد نظام حوكمة وقواعد بيانات تشمل المستفيدين من برامج الوقاية و الخاضعين للكشف و السائقين المهنيين والمستفيدين من برامج العلاج والتأهيل كما وجه الدكتور عمرو عثمان الشكر للسيد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ على دعمة لأنشطة الصندوق داخل المحافظة ، لاسيما البرامج الوقائية لرفع الوعى بخطورة التعاطي وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان .

من جانبه أعرب اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات وحماية الشباب من مخاطر الإدمان، بما يسهم في بناء وقوة المجتمع، وذلك ضمن مبادرة فخامة السيد /الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" مؤكدا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لمواجهة هذه القضية، وأن حماية الشباب من خطر الإدمان هي مسؤولية مجتمعية تتطلب مشاركة الجميع ،كما أعلن المحافظ عن تخصيص مقر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لاستخدامه في انشاء عيادة تابعة للصندوق لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، من أبناء المحافظة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقي العلاج مجاناً وفى سرية تامة في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يهدف إلى تقديم الدعم والعلاج للأشخاص الذين يعانون من إدمان المخدرات، فضلًا عن توعية المجتمع بمخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، موضحًا أن الصندوق يعمل على رفع الوعي الاجتماعي من خلال حملات توعية وبرامج وقائية، بالإضافة إلى مساعدة المتعافين في الاندماج في المجتمع لافتا الى مشكلة الإدمان والتعاطي تُعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات، حيث لا تقتصر آثارها على الفرد فحسب بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع ككل، مما يستوجب تضافر الجهود لمواجهتها على جميع المستويات، لافتًا إلى أن محافظة كفر الشيخ تدعم كل الجهود الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة، من خلال التعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية وتقديم التسهيلات لتنفيذ الحملات التوعوية وتعزيز الخدمات العلاجية والتأهيلية لضمان إعادة دمج المتعافين في المجتمع بصورة إيجابية.

كما تم استعراض أبرز جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مدار العام الماضي بمحافظة كفر الشيخ ،حيث تم تنفيذ عدد 177 نشاط داخل 90 مركز شباب باستهداف أكثر من 7000 مستفيد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة و56 نشاط متنوع داخل قرى المبادرة الرئاسة حياة كريمة كذلك المشاركة في مهرجانات تحت عنوان " أنت الحياة " بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وتنفيذ مبادرة " إقرار قرارك " لتوعية العاملين بالجهاز الإداري بالمؤسسات داخل المحافظة للتوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ،ويتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية وما دون ذلك يتعرض للمسائلة القانونية ، كذلك تنفيذ 175 نشاط متنوع بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ والمعاهد العليا داخل المحافظة بالإضافة الى تنفيذ 487 نشاط بالميادين والحدائق العامة