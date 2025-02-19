وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول لبدء نشاط أول مصنع لإنتاج أجهزة الموجات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 12:31 مساءً - الدكتور خالد عبدالغفار: تصنيع اول جهاز محلي للموجات فوق الصوتية في شهر ابريل المقبل ومتوقع انتاج حوالى 2500 جهاز سنويا

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون لبدء نشاط اول مصنع لانتاج اجهزة الموجات فوق الصوتية في مصر، بالشراكة بين شركة "تطوير" للصناعات الطبية وشركة "مندراي" الصينية لتصنيع الأجهزة الطبية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبوستيت رئيس هيئة الشراء الموحد.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، استهله بالشكر لوفد الشركتين، مؤكدا أهمية هذه الشراكة في تعزيز الصناعات الطبية المحلية وتلبية احتياجات القطاع الصحي المصري من الأجهزة الطبية المتطورة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أجهزة الموجات فوق الصوتية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير اشار خلال الاجتماع إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاع الصحي، وتشجيع الشركات العالمية على نقل تكنولوجيا تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى مصر، لتوفير أجهزة طبية محلية عالية الجودة، بأسعار تنافسية، مما سينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واوضح «عبدالغفار» أنه من المقرر أن يتم تصنيع واطلاق اول جهاز محلي للموجات فوق الصوتية في شهر ابريل المقبل، مضيفاً أنه من المتوقع انتاج نحو 2500 جهاز سنويا، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة للفنيين والمهندسين المصريين لضمان نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.

ومن جانبه، اكد الدكتور هشام ابو ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأجهزة الطبية، وتوفير منتجات عالية الجودة، مؤكدًا أن هيئة الشراء الموحد ستعمل على دعم هذا المشروع وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يساهم في تعزيز القدرات التصنيعية المحلية.

وقع البروتوكول الدكتور احمد العزبي رئيس مجلس ادارة شركة "تطوير" للصناعات الطبية، والسيد جوي فاي المدير الاقليمي لمصر وافريقيا والشرق الاوسط لشركة مندراي، بحضور الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للاشعة، والسيد طه عبدالناصر، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير" للصناعات الطبية، ومن شركة "مندراي" السيد لي وي تشن، المدير العام لشمال افريقيا، والدكتور احمد الضوي، مدير التدريب الطبي للشرق الاوسط، والدكتور خالد سلامه، مدير المبيعات لشمال افريقيا.