اللجنة المصرية تواصل توزيع المساعدات على المواطنين العائدين إلى بيوتهم في شمال قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:36 مساءً - واصلت اللجنة المصرية، توزيع المساعدات على المواطنين العائدين إلى بيوتهم في شمال قطاع غزة، وذلك بهدف رفع معنوياتهم وتقليل معاناتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع.

وقبل أيام، وزعت اللجنة المصرية، طرود غذائية للمصابين في مستشفى ناصر الطبي أحد أكبر المستشفيات في قطاع غزة.

وعبّر المرضى والمصابون عن امتنانهم الكبير لهذه المبادرة، حيث قال أحدهم: «أحلَى شعب في الوطن العربي والعالم هو الشعب المصري»، فيما أضاف آخر: "أشكر اللجنة المصرية والشعب المصري كله على هذا الدعم الكريم".

ووجه أحد الشباب رسالة تقدير قائلاً: "أحلى تحية للجنة المصرية والشعب المصري الشقيق على ما يقدمونه لنا»، بينما عبّر أحد الأطفال المرضى قائلاً: "شكرًا لمصر أم الدنيا، ربنا يخليها لنا، هي التي وقفت معنا".

تأتي هذه الجهود في إطار التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني، إذ تستمر المساعدات الإنسانية في التدفق إلى غزة، تأكيدًا على عمق الروابط الأخوية بين الشعبين.