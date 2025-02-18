المتحدة للرياضة تطلق هوية قنوات "أون سبورت" الجديدة وتكشف عن الشعار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:36 مساءً - أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، اليوم، عن إطلاق الهوية الجديدة لمجموعة قنوات "أون سبورت"، وذلك خلال مؤتمر صحفي شهد حضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، وعلى رأسهم الأستاذ محمد يحيى لطفي، رئيس شركة المتحدة للرياضة، والمهندس سيف الوزيري، نائب رئيس المتحدة للرياضة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشفت الشركة خلال المؤتمر عن الشعار الجديد لمجموعة قنوات "أون سبورت"، حيث تم اختيار اللون الأخضر ليعكس قيم الحيادية والمصداقية التي تسعى القناة لترسيخها في المحتوى الرياضي الذي تقدمه.

وتضم الشركة المتحدة للرياضة تحت مظلتها مجموعة من المنصات الإعلامية الرياضية، من بينها قنوات أون سبورت، كورة بلس، وأون سبورت FM، وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير الإعلام الرياضي وتقديم محتوى متنوع ومتميز يواكب أحدث التطورات في المجال.

ويأتي هذا التحديث ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز دور الإعلام الرياضي في دعم الرياضة المصرية، وتقديم تغطية متكاملة تعكس تطلعات الجماهير وتساهم في زيادة الوعي بالقضايا والأحداث الرياضية المختلفة.