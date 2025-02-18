السفير القطرى بالقاهرة: مصر وقطر شريكان فى القيادة والحكمة والمسئولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:35 مساءً - أكد السفير طارق الأنصارى، سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، أن مصر وقطر شريكان فى القيادة والحكمة والمسئولية، تحت القيادة الحكيمة للشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، والرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، وهو ما يساهم فى إعادة رؤية وطنية ترتكز على التعاون الوثيق فى مختلف المجالات من بينها مجال السياحة والذى يشهد طفرة حقيقية فى البلدين.

جاء ذلك خلال حضور السفير القطرى بالقاهرة، لفاعليات المؤتمر العلمى الدولى الثانى بعنوان: "السياحة الذكية وهوية المقصد: إعادة تشكيل مستقبل السياحة والضيافة"، والمنعقد بمدينة أسوان خلال الفترة من 18 وحتى 20 فبراير الجارى، وتنظمه جامعة مدينة السادات، تحت رعاية وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والسياحة والآثار، ومحافظة أسوان.

وأضاف السفير طارق الأنصارى، ضيف شرف المهرجان، أن مصر لديها تاريخ عريق يمتد لآلاف السنين يعتمد على التنوع السياحى وآلية جذب السياحة ومقومات النجاح، كما أنه في اطار التعاون المشترك، نسعى الى إضافة خطوط طيران جديدة للمدن السياحية الواعدة بمصر، من بينها شرم الشيخ والغردقة، والأقصر.

وعلق: بأننا سعداء باختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية عام 2023 من خلال المجلس الوزراى العربى للسياحة فى دورته 25، وهو ما يؤكد على جهود قطر المتسارعة فى تنمية قطاع السياحة، مطالبا بخروج توصيات لتعزيز السياحة المصرية القطرية والسياحة التكاملية بين الدول العربية.