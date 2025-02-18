المتحدة للرياضة وشركة الأهلى يوقعان عقد رعاية معسكر الفريق في المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:34 مساءً - وقعت الشركة المتحدة للرياضة مع شركة الأهلي لكرة القدم عقد شراكة جديدًا، لرعاية معسكر الفريق الأول الذي سيقام بمدينة ميامي الأمريكية في الفترة من 5-11 يونيو المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وتتخلله مباراة ودية يوم 8 من نفس الشهر، وذلك بعد العرض والتنسيق الكامل مع المدير الرياضي والمدير الفني للفريق.

توقيع شركة الأهلي لكرة القدم مع شركة المتحدة للرياضة لرعاية معسكر الأهلي في أمريكا توقيع شركة الأهلي لكرة القدم مع شركة المتحدة للرياضة لرعاية معسكر الأهلي في أمريكا

وتبذل شركة الأهلي لكرة القدم جهودًا كبيرة لزيادة الموارد المالية لقطاع الكرة، خاصة في الجانب التجاري، وفي ضوء الخطة الاستثمارية التي تعمل على تنفيذها في اتجاهات عديدة، ليس فقط باستثمار شعار وشعبية الأهلي داخل مصر، لكن بالانطلاق نحو العالمية والاستفادة من المشاركات العديدة في بطولات العالم للأندية.

سيف الوزيري وأمير توفيق سيف الوزيري وأمير توفيق

في المقابل كان هناك تعاون واضح من الشركة المتحدة للخدمات الرياضية «المسوق الحصري للحقوق التجارية»، والتي تستحق التحية بعدما عملت مع شركة الأهلي بكل إيجابية وفي اتجاه واحد وهو تعظيم الجانب الاستثماري، والتأكيد على أن الجانب التسويقي في شركة الكرة يتجه نحو العالمية، بل وخلق مكانة يستحقها الأهلي وسط الكبار في مونديال العالم للأندية، سوف تساهم المتحدة للرياضة، بكفاءاتها وخبراتها الممتدة في تنظيم أكبر الفعاليات والأحداث الرياضية بالمستويات العالمية، في تحويل المعسكر إلى حدث رياضي كبير، يليق بمكانة الأهلي العريقة.

الحضور فى حفل التوقيع الحضور فى حفل التوقيع

شهد توقيع عقد الشراكة مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة المهندس أيمن فتحي، ونائب الرئيس أحمد شمس، وعضوا المجلس المهندس أحمد حسام عوض ووائل زيادة، والمدير التنفيذي الكابتن أمير توفيق، ومدير إدارة التسويق نيرة علي، ومن الشركة المتحدة للخدمات الرياضية حضر محمد يحي لطفي، رئيس مجلس الإدارة، ونائب الرئيس المهندس سيف الوزيري، ولفيف من المسئولين في الشركتين.

جانب من التوقيع جانب من التوقيع

حفل التوقيع حفل التوقيع