أخبار مصرية

رئيس الوزراء يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره اللبناني

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رئيس الوزراء يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره اللبناني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:33 مساءً - تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، من نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، حيث جدد الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لرئيس الوزراء اللبناني على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معربًا عن خالص تمنياته للبنان الشقيق بأن ينعم بالأمن والسلام والاستقرار.

وتناول الاتصال آخر التطورات في جنوب لبنان، وجهود تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم مصر الكامل للدولة اللبنانية، وحقها المشروع في الحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.


كما أكد رئيس مجلس الوزراء دعم مصر لمؤسسات الدولة اللبنانية، مشددًا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، والالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، واحترام السيادة اللبنانية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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