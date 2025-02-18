"مبادرات خيرية كبيرة تُطلقها الجمعيات المحلية لدعم الأسر المحتاجة في رمضان"

رياض - احمد صلاح - في ظل أجواء إيمانية تملأ القلوب خشوعاً وتقوى، يستعد المسجد الحرام لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، الشهر الذي تُفتح فيه أبواب الرحمة والمغفرة، وتتضاعف فيه الحسنات. ومن بين أبرز الاستعدادات التي تشهدها أقدس بقاع الأرض، اختيار نخبة من أئمة المسجد الحرام الذين سيؤمون المصلين في صلوات التراويح والتهجد، حيث سيصدحون بأصواتهم العذبة التي تلامس القلوب وتزيد من روحانية هذا الشهر الفضيل.

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن قائمة الأئمة الذين سيؤدون هذه المهمة الروحانية، والتي تضم مجموعة من أبرز الأصوات القرآنية المعروفة في العالم الإسلامي. ومن بين هؤلاء الأئمة:

فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس : الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإمام وخطيب المسجد الحرام.

: الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإمام وخطيب المسجد الحرام. فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي : إمام وخطيب المسجد الحرام.

: إمام وخطيب المسجد الحرام. فضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة : إمام وخطيب المسجد الحرام.

: إمام وخطيب المسجد الحرام. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الجهني : إمام وخطيب المسجد الحرام.

: إمام وخطيب المسجد الحرام. فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري : إمام المسجد الحرام.

: إمام المسجد الحرام. فضيلة الشيخ الدكتور بدر التركي : إمام المسجد الحرام.

: إمام المسجد الحرام. فضيلة الشيخ الدكتور الوليد الشمسان: إمام المسجد الحرام.

يُعتبر اختيار هؤلاء الأئمة من الأحداث البارزة التي ينتظرها ملايين المسلمين حول العالم، حيث يتطلعون إلى الاستماع إلى تلاواتهم الخاشعة التي تبعث الطمأنينة في النفوس. وتُعد صلوات التراويح والتهجد في المسجد الحرام من أبرز العبادات التي يحرص المسلمون على أدائها خلف هؤلاء الأئمة، لما فيها من فضل عظيم وثواب جزيل.

يتميز أئمة المسجد الحرام بأصواتهم الشجية وتلاواتهم العذبة التي تأسر القلوب، مما يجعل من صلوات رمضان في المسجد الحرام تجربة روحانية فريدة. كما أن قراءاتهم للقرآن الكريم في هذا الشهر تُعتبر من أعظم القربات إلى الله، حيث يشعر المسلمون بالراحة والسكينة أثناء الاستماع إليها.

في الختام، ندعو الله تعالى أن يوفق هؤلاء الأئمة في أداء مهمتهم الروحانية، وأن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وأن يعيد عليهم شهر رمضان باليمن والبركات.