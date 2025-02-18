صور وصول الرئيس السيسى إلى العاصمة الإسبانية مدريد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:29 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

ومن المقرر أن يجرى الرئيس خلال زيارته الرسمية إلى مملكة إسبانيا لقاءات مع ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الإسبانية الكبرى، فضلاً عن مشاركته في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية.

كما تتضمن الزيارة توقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات التعاون المختلفة.

وصول الرئيس السيسى إلى العاصمة الإسبانية مدريد وصول الرئيس السيسى إلى العاصمة الإسبانية مدريد

وصول الرئيس السيسى إلى مدريد وصول الرئيس السيسى إلى مدريد

وصول الرئيس السيسى إلى إسبانيا وصول الرئيس السيسى إلى إسبانيا

وصول الرئيس السيسى إلى العاصمة الإسبانية وصول الرئيس السيسى إلى العاصمة الإسبانية

وصول الرئيس السيسى وصول الرئيس السيسى