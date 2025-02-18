محافظ الجيزة يتابع تجهيزات معرض أهلا رمضان بشارع المطار فى إمبابة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:29 مساءً - عاين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، تجهيزات معرض "أهلًا رمضان" بشارع المطار في إمبابة، استعدادًا لافتتاحه وتوفير احتياجات المواطنين من المواد والسلع الغذائية الأساسية.

ويوفر المعرض جميع السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم والدواجن، والخضروات والفواكه، وياميش رمضان، بتخفيضات تصل 30%، وذلك طوال شهر رمضان.

وتستهدف المحافظة، تغطية معارض "أهلًا رمضان"، جميع النقاط ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ومراعاة إقامتها بالقرب من الطرق الرئيسية، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتلبية احتياجاتهم من السلع ومتطلبات شهر رمضان المبارك بأسعار تقل عن الأسواق الخارجية.

وتنظم المحافظة هذا العام 30 معرض لـ"أهلًا رمضان" هذا العام بالتعاون مع الجهات المعنية، أبرزها المعرض الرئيسي الجارى تجهيزه بشارع ترعة الزمر في حى العمرانية على مساحة 4500م2، وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لمختلف المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.