وزير الصناعة والنقل يشارك في الجلسة النقاشية حول طريق ” مصر- تشاد-...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:28 مساءً - خلال زيارته للعاصمة التشادية نجامينا للمشاركة في المنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية شارك الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور كل من السيد / امير ادريس كودرا وزير البنية التحتية وصيانة الطرق بتشاد ، ونائب وزير المالية بتشاد في فعاليات الجلسة النقاشية حول طريق مصر /تشاد / ليبيا

حيث اعرب الوزير في بداية حديثه عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى الهام الذي يقام على ارض دولة تشاد التي يربطها مع مصر روابط تاريخية واستراتيجية قوية وكذلك مشاركته في هذه الجلسة الحوارية التي تتناول احد اهم المشروعات التي توليها مصر اهمية كبيرة للربط مع الدول الافريقية وهو مشروع طريق " الربط البري " بين البلدين طريق( مصر -ليبيا – تشاد )، والذي سيمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد

مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم التعاون مع الدول الأفريقيةو أن هناك مشروعات عديدة للربط مع الدول الأفريقية، وأن فخامةالرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة.

كما اكد الوزير على العزم على تذليل كافة العقبات لتنفيذ هذا المشروع الطموح في أقرب وقت ممكن، إيمانًا من مصر بأنه سيحدث نقلة نوعية في حركة التجارة وسيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول الثلاث وسيكون نقطة اتصال استراتيجية لدول الجوار .

و اشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان المشروع يقسم الطريق إلى ثلاث قطاعات القطاع الأول منها داخل الأراضى المصرية بطول (400) كم والقطاع الثانى داخل الأراضى الليبية بطول (390) كم والقطاع الثالث من الحدود التشادية حتى إبشا مروراً بمدينة أم الجرس بطول (930) كم ، جارى حالياً تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضى المصرية من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة بواسطة الشركات المصرية ، وبالنسبة للقطاع الثانى فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للطريق الرابط بين منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا على الحدود مع الدولة المصرية ويمتد داخل الأراضي الليبية وصولا إلى الحدود التشادية ، كما قامت شركة المقاولون العرب بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء فى أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الثالث فى المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس وكذلك تم توقيع عقود تنفيذ الطريق فى المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا بين الحكومة التشادية وشركة المقاولون العرب وجارى إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع.