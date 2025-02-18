سفير الصين بالقاهرة : نقدر جهود مصر فى الوساطة لإنهاء حرب غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 06:31 مساءً - حضر السفير الصيني لدى مصر وجامعة الدول العربية لياو ليتشيانج الاجتماع رفيع المستوى الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ "حل الدولتين" في القاهرة.

وعُقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وبمشاركة الممثلين من 35 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، حيث ناقش المؤتمرون دور وكالة الأونروا في تنفيذ "حل الدولتين" وتأثير قانون الحظر الإسرائيلي عليها.

قال السفير لياو ليتشيانج في كلمته، إن الصين تتابع باهتمام كبير الوضع في قطاع غزة، وتقدر مصر لما تبذله من جهود الوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على تنفيذ الاتفاق بشكل كامل ومستمر. ويُعد قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ويجب احترام إرادة الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالترتيبات لمستقبل غزة، ويجب الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والاطلاع على الانشغالات المعقولة لدول المنطقة.

وأضاف أن الصين تدعم وكالة الأونروا للقيام بدور إيجابي في إدارة غزة وإعادة الإعمار بعد الحرب، وتعتقد أن أي خطوة تستهدف أو تقيّد أو تعرقل أعمال الوكالة لا تخدم في إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية.

وأكد أن "حل الدولتين" يُعد المخرج الواقعي الوحيد لإنهاء دوامة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وتدعو الصين المجتمع الدولي إلى الاستفادة من المنصات مثل التحالف الدولي لتنفيذ "حل الدولتين"، لبلورة توافق أكبر والدفع بإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في يوم مبكر.

وخلال الاجتماع، أعرب وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن الشكر والامتنان للسفير لياو ليتشيانغ، وسجل تقديره للصين لما تلتزم به دائما من الموقف الداعم للقضية العادلة للشعب الفلسطيني.