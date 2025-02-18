قمة الأهلي والزمالك.. "تذكرتي" تعلن فتح باب الحجز لمباريات الجولة الـ15

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 05:26 مساءً - أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباريات الجولة الـ15 للدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024 – 2025 ، على رأسها مباراة القمة التي تجمع الأهلي و الزمالك يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة الدولي.

يعكف السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلى، على مشاهدة مباريات الزمالك للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب كولر في الوقوف على تشكيلة الفريق الأبيض، لاسيما أن البرتغالى جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك قاد الفريق فنياً مرة واحدة أمام بتروجت وتعادل بهدف لكل فريق بالجولة الاخيرة للدوري.

فيما أعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن انتظام الأبيض في معسكر مغلق غداً الأربعاء بمحافظة الإسماعيلية، استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مدير الكرة أن المعسكر المغلق سينطلق غداً الأربعاء ويستمر حتي يوم الجمعة، على أن يخوض الفريق مرانه الختامي في الإسماعيلية قبل العودة إلى القاهرة مساء الجمعة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.

وأشار عبد الواحد السيد إلى أن الفريق سيخوض تدريباته خلال المعسكر على ملعب هيئة قناة السويس، ووجه الشكر للمسؤولين عن الملعب على التعاون مع نادي الزمالك.