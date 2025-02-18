وزير العمل يتفقد معرض مصر الدولي للطاقة ”EGYPES 2025”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 04:28 مساءً - جبران : دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر .. ومنصة استراتيجية تجمع الشركات العاملة في قطاعات الطاقة..

خطة لتدريب العاملين على المهن التي تخص قطاع البترول ..ودراسة تأسيس مدرسة للمهن البترولية

تفقد وزير العمل السيد/ السيد محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،معرض مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2025)،والذي إفتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية أمس الإثنين ،خلال المؤتمر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025" المُنعقد لمدة ثلاثة أيام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة،تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة"،والذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية..واتفق الوزير خلال الجولة مع إحدى المراكز التدريبية، لتدريب العاملين على المهن التي تخص قطاع البترول ،ودراسة إمكانية تخصيص مدرسة متخصصة في تأهيل الشباب على المهن البترولية، وتشغيلها عن طريق "الوزارة"..وخلال جولته أشاد الوزير بهذا المعرض الذي يشارك فيه نحو 47 ألف مشارك وأكثر من 300 من قادة صناعة الطاقة العالمية، مع 2500 موفد ،و500 عارض، وبحضور 8 مؤسسات بترول حكومية، و17 شركة بترول وطاقة دولية، إضافة إلى مشاركة واسعة من شركات الخدمات والتكنولوجيا، وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر حيث يجمع كبار اللاعبين في السوق لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية،ويُمثل منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والمؤسسات وكبرى الشركات العاملة في قطاعات الطاقة،لتبادل المعرفة، والبحث عن أحدث السبل لتحقيق التحول نحو الطاقة الخضراء،ويرصد أحدث الابتكارات في جميع جوانب سلسلة الطاقة..رافق الوزير في جولته بالمعرض عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ،وعايدة محيي الدين الأمين العام للنقابة العامة..