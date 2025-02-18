وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بدعم الأسر المضارة من حادث انهيار عقار كرداسة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 04:28 مساءً - وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للأسر المضارة من حادث انهيار عقار بكرداسة في محافظة الجيزة بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، وتسبب في مصرع 10 حالات، وإصابة 3 آخرين، وذلك لحين استقرار أوضاعهم.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم لصرف المساعدات الإنسانية المقررة في حالات الوفاة والإصابة ،وكذلك التعويضات في الخسائر في الممتلكات فور استيفاء المستندات.

ونجحت مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بالتنسيق مع مجلس المدينة بالمحافظة في توفير 4 وحدات سكنية للأسر المضارة، وسداد إيجار هذه الوحدات لحين استقرار أوضاع الأسر.

كما قامت الجمعية الشرعية بمحافظة الجيزة وفروعها بتوفير سيارات نقل الموتى لحالات الوفاة الناجمة عن الحادث، حيث تم نقل عدد 10 حالات لمحافظات المنيا وسوهاج وكفر الشيخ، فضلا عن توفير وجبات ساخنة ومياه لأهالي الضحايا الذين تواجدوا بساحة مستشفى زايد وأكتوبر فى انتظار استخراج تصاريح الدفن، بالإضافة إلى صرفها مبلغ 5000 جنيه لعدد 4 أسر مجاورة لموقع الحادث تضررت منازلها، كما قامت جمعية أنصار السنة بكرداسة بمراعاة الأسر بالفرش وبعض الأثاث والأجهزة وتخصيص مبلغ 5000 جنيه لعدد 4 أسر لحين استقرار أوضاع تلك الأسر.