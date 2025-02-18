مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية يلتقى مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 04:28 مساءً - استقبل السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية يوم ١٥ فبراير وفداً من البرلمان الأوروربي من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين برئاسة النائبة "إيراتكس جارسيا"، خلال زيارتهم لمصر.

رحب السفير البقلي خلال اللقاء بوفد البرلمان الأوروبي مؤكداً أهمية استمرار قنوات التواصل بين الجانبين المصري والأوروبي لتكثيف مسارات التعاون المشترك، مبرزاً جهود مصر في موضوعات حقوق الإنسان اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضاً أهم الخطوات التنفيذية لهذه المحاور.

وقد أكد السفير البقلي على الدور المصري الثابت في رفض التهجير ودعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى أن ٧٠٪؜ من المساعدات التي تمر عبر معبر رفح تأتي من المجتمع المدني المصري، كما أكد السفير البقلي على أهمية احترام قواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وتطبيق ذات المعايير في التعامل مع المشكلات والنزاعات الدولية.

من جانبه أشار السفير/ د. وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر إلى الأعباء التي تتحملها مصر جراء استضافة ما يزيد عن ١٠ مليون مهاجر ولاجئ نتيجة للاضطرابات التي تشهدها المنطقة وعرض الخدمات التي تقدمها مصر لهؤلاء الضيوف أسوة بالمواطنين المصريين رغم الضغوط الاقتصادية، وأكد على أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية ومبدأ التضامن دعماً لجهود مصر لاستدامة الخدمات المقدمة للمهاجرين. وعرض السفير بدوي للمقاربة الشاملة للتعامل مع ملف الهجرة مع التركيز بصفة خاصة على البعد التنموي ودعم تنقل المهارات.

وقد أعرب أعضاء وفد البرلمان الأوروبي عن تقديرهم للدور المصري بشأن تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في غزة، والضغوط التي تتحملها مصر في هذا الصدد، كما أعربوا عن اقتناعهم بضرورة احترام القانون الدولي وتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة، كما أشاد الوفد الأوروبي بما تقدمه مصر من خدمات لدمج المهاجرين واللاجئين رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر، وأكدوا أهمية مواصلة التعاون مع مصر في إطار دعم برامج تنقل المهارات وبما يخدم جهود التنمية في مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وعقب اللقاء، قام وفد البرلمان الأوروبي بزيارة معبر رفح، كما قام الوفد بزيارة مستشفى العريش وتفقد عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، فضلاً عن زيارة مستودع لتخزين مواد الإغاثة الموجهة للمتضررين في غزة.