الرئيس السيسي يصل مدريد في زيارة رسمية تتضمن ملفات مهمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 03:32 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة أسبانيا.

وسلطت الصحف الإسبانية الضوء على الزيارة التاريخية التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمدريد، وسط إشادات بالدور القيادى لمصر فى القضية الفلسطينية، ورفضها لتهجير سكان غزة.

وقالت صحيفة الديباتى الإسبانية ملك إسبانيا فيليبى السادس، والملكة ليتزيا، سيقيمان مأدبة غداء على شرفه فى القصر الملكى، وسيعقد الملك اجتماعا ثنائيا مع الرئيس، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعد الرسمية الثانية للسيسي إلى البلاد بعد الزيارة التي قام بها في عام 2015.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي الرئيس السيسى خلال زيارته لإسبانيا مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز فى قصر مونكلوا غدا الأربعاء.

وقالت الصحيفة إن خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لتهجير سكان غزة ، ستكون على طاولة المناقشات التى تتم خلال زيارة الرئيس السيسى لإسبانيا، فى ظل رفض إسبانيا لهذا المخطط.

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، حذر ترامب من أن غزة هى أرض فلسطينية وأنها جزء أساسى من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأكد أن سياسة الولايات المتحدة في المنطقة يجب أن تحترم حقوق الفلسطينيين وأرضهم، مشيرا إلى أن أي خطة تتجاهل هذه الحقوق لن تكون قابلة للتحقيق أو مقبولة دوليا.

واعتبر ألباريس أن موقف ترامب الأخير حول غزة يعكس تحديا كبيرا للحقوق الفلسطينية ولإرادة المجتمع الدولى، داعيًا إلى العودة إلى الحلول الدبلوماسية التي تعتمد على قرارات الأمم المتحدة.

وقال ألباريس إن أى محاولة لتغيير الوضع القانوني والسياسي للقطاع بشكل أحادى من شأنه أن يعقد الوضع ويؤثر سلبًا على فرص السلام فى المنطقة.

وسلطت صحيفة "ريخيون انترناسيونال" الإسبانية الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إسبانيا، وقالت على موقعها الإلكترونى إن الوضع فى قطاع غزة والخطط التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى ، دونالد ترامب للاستحواذ على المنطقة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" أبرز المناقشات.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع عقد لقاء مع ملك إسبانيا فيليبى السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز ، ومن المرجح أن يناقش سانشيز والسيسي إعادة تنشيط بعثة الاتحاد الأوروبي في رفح، المعبر الحدودي الوحيد بين مصر وفلسطين، حيث عرضت إسبانيا بالفعل إرسال عناصر من الحرس المدني إلى هذه العملية الأوروبية، بحسب ما كشف عنه وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس في نهاية يناي. كما عرضت إيطاليا وفرنسا أيضًا المشاركة فى المهمة الأوروبية بقوات الكارابينييرى والدرك على التوالى.

وتأتي الزيارة الرسمية للرئيس المصري وسط توترات في الشرق الأوسط بشأن خطط ترامب بشأن قطاع غزة الذي دمره الجيش الإسرائيلي بعد أشهر من القصف.

ويخطط ترامب لطرد أكثر من 1.5 مليون شخص من القطاع ونقلهم قسرا إلى مصر والأردن، فى حين تسعى الولايات المتحدة إلى أن تصبح مديرة الأراضي الفلسطينية، وقد قوبلت هذه الخطوة بالفعل برفض واسع النطاق من جانب السلطة الفلسطينية وحماس ودول المنطقة، حيث اتهمه البعض بالرغبة في تنفيذ "تطهير عرقى".

إشادة بالدور القيادى لمصر

وأشادت صحيفة الموندو الإسبانية بالدور القيادى الذى تلعبه مصر فى القضية الفلسطينية ، و شن تشن حملة دبلوماسية ضد مخطط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، لتهجير سكان غزة من القطاع ، كما أنها تضع الأن خطة لإعادة إعمار القطاع الذى دمرته الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى التقى مع نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليدس، والذى أكد بمناسبة زيارته إلى مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قاد جهودا دبلوماسية بارزة لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى يقوم بزيارة رسمية إلى إسبانيا ، والتأكيد على الرفض لخطط ترامب لتهجير سكان غزة ، حيث أن إسبانيا أعربت مرارا وتكرارا على رفضها لتهجير سكان غزة من أراضيهم .

كما أشارت الصحيفة إلى أن مصر تعمل فى الوقت الحالى على تطوير خطة لإعادة إعمار غزة دون إجبار الفلسطينيين على مغادرتها، ردا على اقتراح الرئيس دونالد ترامب بإخلاء القطاع من السكان حتى تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة عليه.

وأوضحت أن الاقتراح المصرى يتضمن إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة حيث يمكن للفلسطينيين العيش في البداية بينما تقوم شركات البناء المصرية والدولية بتنظيف وإعادة تأهيل البنية التحتية في القطاع.