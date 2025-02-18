الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الأسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 03:31 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى العاصمة الأسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة أسبانيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس سيجري خلال زيارته الرسمية إلى مملكة أسبانيا لقاءات مع جلالة ملك أسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الأسبانية الكبرى، فضلاً عن مشاركة سيادته في فعالية إقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الأسبانية.

أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزيارة سوف تتضمن كذلك في مجرياتها توقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وأسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة.