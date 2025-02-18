رئيس الوزراء الكرواتي: نحن هنا في مصر من أجل بناء شراكات في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 03:31 مساءً - ندعم ترشيح الخبير الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"

ألقى السيد/"أندريه بلينكوفيتش"، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، كلمة، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب المباحثات التي عقدها الجانبان بحضور وفدي البلدين؛ لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل كلمته بالمؤتمر الصحفي، أعرب السيد/"أندريه بلينكوفيتش" عن شكره وتقديره لحسن الضيافة والاستقبال للوفد الكرواتي، موجهًا شكره أيضًا لوزير الثقافة ولمفتي الجمهورية، لافتًا إلى تطرق الجانبين إلى مناقشات ثرية لتعزيز علاقات البلدين الجيدة بالفعل خلال المباحثات الثنائية التي عقدت اليوم.

وأضاف: اليوم ناقشنا معا سبل تعميق العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين بلدينا وأجرينا حوارًا سياسيًا مثمرًا حول عدد من القضايا والموضوعات المهمة، معربا عن سعادته بتلك الزيارة التي تمثل الزيارة الثالثة له لمصر.

وأضاف رئيس وزراء كرواتيا: نحن وقعنا اليوم 3 مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات: الثقافة، والاستثمار المشترك، والتعاون بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة ميناء رييكا. وهو ما يؤكد أهمية الروابط التجارية بين البلدين، لافتا إلى الدور الإستراتيجي الذي تلعبه قناة السويس في مصر وكذلك ميناء رييكا بكرواتيا، بموقعه المميز وأهميته كمركز استراتيجي في أوروبا.

وتابع: لدينا اليوم أكثر من 20 ممثلا من رجال الأعمال الكروات، سيجتمعون في منتدى الأعمال المصري الكرواتي مع نظرائهم من رجال أعمال مصريين وشركات مصرية، وهو ما سيفتح آفاقا وفرصا جديدة للتعاون في مجال ريادة الأعمال. ونحن هنا في مصر جئنا من أجل بناء شراكات في مجالات الأعمال المختلفة حيث تعد مصر سوقا كبيرة، وهذا بالنسبة لنا أهم ما نريد تحقيقه من خلال هذه الزيارة.

وأضاف: لطالما كانت كرواتيا داعمة لمصر في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي بدأت في العام الماضي.

ونوه السيد/ أندريه بلينكوفيتش إلى زيارته أمس لمنطقة مقابر الكروات التي تمت إقامتها أثناء الحرب العالمية الثانية في منطقة الشط بعيون موسى بالسويس، مشيرا إلى أن بعضا من الوفد الكرواتي لديهم ذووهم ممن توفوا آنذاك نتيجة الحرب. وبالتالي نشكركم على إيوائهم في ذلك الوقت.

واستطرد: غدا سنزور مدينة الإسكندرية وسألقي خطابا في مكتبة الإسكندرية، وهي فرصة لنا لكي نعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والتي سيتم تعزيزها.

وأكد "بلينكوفيتش" دعمه لترشيح الخبير الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، قائلًا: نحن نتطلع أن نرى الدكتور خالد العناني في هذا المنصب.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الكرواتي أن المباحثات التي جمعته اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي تطرقت إلى التطورات الأمنية في الإقليم المحيط بمصر، وتناولنا طموح مصر في إعادة اعمار قطاع غزة بعد الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال في سياق متصل: أود أن أؤكد على التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، لقد ذكرت بالفعل عددا من الشركات مثل INA التي تعمل هنا في مصر منذ وقت طويل، وأتمنى أن يكون دورها أكثر ريادةً.

وأضاف: أعتقد أنه سيعزز من علاقاتنا أيضا أننا بلدان سياحيان في منطقة البحر المتوسط، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون السياحي بين مصر وكرواتيا، وكذلك تعزيز التعاون بشأن استضافة عدد كبير من العمالة المصرية الماهرة في السوق الكرواتية، ولا سيما أن العمالة المصرية من بين أكثر الجنسيات كفاءة للعمالة في كرواتيا، لذا أود أن ندعم هيكلة هذا التعاون من خلال اتفاقية بين البلدين.

واختتم رئيس وزراء جمهورية كرواتيا حديثه، معربا عن امتنانه وشكره لرئيس الوزراء والسادة الوزراء، وكذا تطلعه للاستمرار في إقامة زيارات تجارية أخرى على غرار زيارة اليوم.