مصدر مصري مطلع: الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين والأسري الفلسطينيين السبت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 03:31 مساءً - كشف مصدر مصري مُطلع، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء جولة المباحثات بين الوفد المصري والقطري والإسرائيلي والأمريكي بنجاح في القاهرة.

وأشار المصدر المصري المطلع، إلى نجاح الجهود المصرية القطرية بشأن الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين والأسري الفلسطينيين يوم السبت المقبل، وذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وبموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، والمكون من 3 مراحل، يتعين الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا من قطاع غزة مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال.