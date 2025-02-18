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مصدر مصري مطلع: الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين والأسري الفلسطينيين السبت

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مصدر مصري مطلع: الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين والأسري الفلسطينيين السبت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 03:31 مساءً - كشف مصدر مصري مُطلع، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء جولة المباحثات بين الوفد المصري والقطري والإسرائيلي والأمريكي بنجاح في القاهرة.

وأشار المصدر المصري المطلع، إلى نجاح الجهود المصرية القطرية بشأن الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين والأسري الفلسطينيين يوم السبت المقبل، وذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وبموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، والمكون من 3 مراحل، يتعين الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا من قطاع غزة مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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