محافظة الجيزة تطلق منظومة مركبات متحركة مجهزة تكنولوجيا لرصد المخالفات والتعامل معها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 02:24 مساءً -

تعلن محافظة الجيزة عن إطلاق منظومة المركبات المتحركة المجهزة تكنولوجيا لرصد المخالفات المختلفة من تجمعات قمامة ومخلفات أو إشغالات أو مخالفات مباني، وغيرها، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات عن طريق التنسيق بين المركز المتخصص في النقل الميداني الموجود بالمبنى الجديد لديوان عام محافظة الجيزة بميدان سفنكس - المهندسين وذلك لكافة الشوارع والميادين بالأحياء والمدن وهيئة النظافة وكافة الجهات المعنية.

وخصصت المحافظة، أرقاما لتلقي واستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين، وهي: ٣٣٦٥٠٤٦ ـ ٣٣٤٦٥٠٤٨

وعلي رقم الواتس اب : ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣