رئيس جامعة الأزهر يفتتح المرحلة الثالثة من قواعد بيانات الرسائل العلمية لقطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 02:23 مساءً - استخراج براءات التسجيل أول مارس القادم بكلية الدراسات العليا

افتتح فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، المرحلة الثالثة من قواعد بيانات الرسائل العلمية للباحثين بالجامعة في (قطاع كليات أصول الدين) بإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فاطمة هنداوي، وكيلة كلية الدراسات العليا للقطاعين: العربي والشرعي، والدكتور عبد الله سرحان، مدير مركز قواعد بيانات الرسائل العلمية.

واطلع فضيلة رئيس الجامعة على جهود مركز قواعد بيانات الرسائل في إدراج معلومات جميع رسائل الماجستير والدكتوراه من عناوين وهيئة إشراف ومناقشة وتواريخ موافقاتها، مشيدًا بالجهد الكبير المبذول.

وصرح الدكتور عبد الله سرحان، مدير المركز، أن المرحلة الأولى التي تم افتتاحها كانت لقطاع اللغة العربية، ثم تلا ذلك افتتاح المرحلة الثانية لقطاع الشريعة والقانون، واليوم بفضل الله تم الانتهاء من المرحلة الثالثة قطاع كليات أصول الدين، موضحًا أنه بإمكان أي باحث استخراج براءات التسجيل من مقر المركز في كلية الدراسات العليا المتعلقة بالقطاعات الثلاثة: اللغة العربية، والشريعة والقانون، وأصول الدين.

وأوضح أن هذا العمل يعفي الباحثين من إصدار براءات منفردة من كل كلية على حدة في جامعة الأزهر على مستوى الجمهورية، ومن ثم يوفر عليهم مشقة السفر والتنقل بين المحافظات؛ حيث سيتم استخرج البراءات من مكان واحد هو مركز قواعد بيانات الرسائل والأبحاث العلمية.

وأضاف الدكتور سرحان أن المركز جاهز من بداية شهر مارس لاستخراج البراءات لجميع الباحثين في الماجستير والدكتوراه في كليات الشريعة والقانون والشعب المناظرة لها في كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والبنات في جامعة الأزهر، وأيضًا في كليات اللغة العربية وغيرها من الكليات في ذات التخصص، وبهذا تكون المنظومة قد اكتملت في القطاعات الثلاثة: (اللغة العربية - الشريعة والقانون - أصول الدين).

هذا وقد حضر الافتتاح رؤساء قطاع أصول الدين بجامعة الأزهر.