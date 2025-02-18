رئيسا وزراء مصر وكرواتيا يترأسان جلسة مباحثات موسّعة لاستعراض الملفات والموضوعات ذات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 02:23 مساءً - مدبولي يؤكد أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري للوصول إلى المعدلات المأمولة من قِبل البلدين

بلينكوفيتش: نُجدد إلتزامنا بالعمل على تعزيز التعاون مع الجانب المصري بما يُسهم في دفع علاقاتنا الثنائية إلى آفاق أرحب

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات موسّعة؛ حيث استعرضا عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات من الجانب المصري، الدكتور/ أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور/ نظير عياد، مفتي الجمهورية، والسفير/ وائل حامد، مساعد وزير الخارجية.

فيما حضر المباحثات من الجانب الكرواتي كل من: السيدة/ نينا أوبولجين، وزيرة الثقافة والإعلام بجمهورية كرواتيا، والسيد/ توميسلاف بوسنياك، سفير جمهورية كرواتيا لدى جمهورية مصر العربية.

وفي مستهل جلسة المباحثات، رحّب رئيس الوزراء بالسيد/ أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، والوفد المرافق له، بمقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا عُمق الروابط التي تجمع بين مصر وكرواتيا على مختلف الأصعدة الثقافية والسياسية والاقتصادية، قائلًا: البلدان يجمعهما تاريخ طويل من القواسم والروابط المشتركة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توافقًا مشتركًا بين البلدين في مختلف القضايا الدولية والإقليمية، مُعربًا عن تطلعه للبناء على آخر لقاء مُشترك جمع بينه ورئيس وزراء كرواتيا على هامش منتدى دافوس بسويسرا في شهر يناير الماضي.

وفي غضون ذلك، نعي رئيس الوزراء السيد السفير/ أيمن ثروت، سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية كرواتيا، الذي وافته المنيه منذ بضعة أيام بعد أزمة صحية ألمت به، والذي كان من المفترض أن يكون ضمن الوفد الرسمي في هذه المباحثات، مشيرًا إلى أن الراحل كان له إسهام كبير في تنظيم هذه الزيارة، ومشيدًا بدوره المحوري في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكرواتيا على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وفي هذا الصدد، تقدّم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لرئيس الوزراء الكرواتي على الدعم الذي أولاه للفقيد خلال فترة مرضه.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك، للحديث عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكرواتيا، مُعربًا عن تقديره للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مشيرًا في هذا الصدد إلى ما تم توقيعه اليوم من مذكرات تفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والنقل البحري والثقافي، فضلًا عن انطلاق منتدى رجال الأعمال المصري الكرواتي وهو ما يفتح آفاقا جديدة لزيادة لاستثمارات المتبادلة وحجم التبادل التجاري، بين البلدين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري للوصول إلى المعدلات المأمولة من قِبل البلدين.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة حركة التجارة بين البلدين وبحث تسيير خط نقل بحري "RORO" بين البلدين وذلك على غرار خط "RORO" بين مصر وإيطاليا بما يسمح بنفاذ الصادرات المصرية إلى العمق الأوروبي من خلال الموانئ الكرواتية، إذ ننظر مصر إلى كرواتيا على أنها أحد الأبواب الجنوبية المهمة للاتحاد الأوروبي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الجانب المصري بسوق العمل الكرواتية، قائلًا: قادرون على توفير العمالة المصرية المدربة للسوق الكرواتية، لاسيما في قطاعات التشييد والبناء والقطاع السياحي، لاسيما مع تنامي أعداد العمالة المصرية الوافدة إلى كرواتيا في السنوات الأخيرة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء قدرة الشركات المصرية، لاسيما في قطاع التشييد والبناء، على إنجاز مشروعات عملاقة في زمن قياسي، مُعربًا عن تطلعه إلى عقد شراكات مع الشركات الكرواتية المناظرة لتنفيذ مشروعات مشتركة داخل الاتحاد الأوروبي ودول البلقان.

وخلال جلسة المباحثات، تطرق رئيس الوزراء إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، مُستعرضًا المشروعات المصرية في هذا المجال وفرص التعاون الممكنة. كما تطرق إلى عرض الجهود المصرية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر والحوافز المقدمة لجذب الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومزايا التواجد في الموقع الاستراتيجي لمصر مما يفتح مجالا للشركات الكرواتية للتصدير إلى السوق الأفريقية والعربية والمناطق التجارية المتنوعة.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقائه اليوم مع الرؤساء التنفيذيين لنحو 30 شركة عالمية عاملة في مجالات الطاقة المختلفة، سواء الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة، وذلك على هامش انعقاد معرض الطاقة "إيجيبس 2025"، مشيرًا إلى أن هذه الشركات العالمية أكدت وجود فرص واعدة في هذا القطاع بالسوق المصرية.

وأعرب رئيس الوزراء عن حرصه على تعميق التعاون السياسي بين البلدين في المحافل متعددة الأطراف، ومنها الترشيحات الدولية، مشيدا بدعم الجانب الكرواتي لترشيح دكتور خالد العناني، فى اليونسكو، في ظل الدعم الدولي المتنامي للترشيح المصري.

كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكرواتيا على دعمها القوي لمسار ترفيع العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما استعرض رئيس الوزراء الجهود المصرية مع الشركاء من أجل التوصل لصفقة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أهمية العمل الدولي حالياً لضمان تنفيذ مختلف مراحل هذا الاتفاق، فضلاً عن العمل على تكثيف عملية نفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تدعم جهود تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وترحب بأي أفكار تتوافق مع هذه المبادىء.

بدوره، توجّه السيد/ أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، بالشكر لرئيس الوزراء ولوزير الثقافة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وكرواتيا علاقات متميزة على مستوى القيادة السياسية وشعبي البلدين، لاسيما مع وجود الكثير من الروابط المشتركة بين المجتمع الإسلامي في البلدين.

وفي غضون ذلك، قال " بلينكوفيتش" : نُجدد إلتزامنا بالعمل على تعزيز التعاون مع الجانب المصري، بما يُسهم في دفع علاقاتنا الثنائية إلى آفاق أرحب.

وأكد رئيس الوزراء الكرواتي أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستسهم في تحقيق مزيد من التعاون في مجالات الاستثمار والنقل البحري وكذا في المجال الثقافي.

وأكد "بلينكوفيتش" دعمه للدكتور/ خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو، مُعربًا عن تمنياته لانتخاب المرشح المصري لهذا المنصب الدولي المهم، كما أكد دعمه لمسار ترفيع العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما أشاد بعقد منتدى رجال الأعمال المصري-الكرواتي، مؤكدًا أن هذا المنتدى سيكون فرصة مهمة لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والكرواتية، بما يُسهم في عقد شراكات جديدة بين هذه الشركات، قائلًا: مصر سوق مهمة للغاية بالنسبة للشركات الكرواتية، وهي سوق تتسم بالديناميكية، مشيدًا في الوقت نفسه بسرعة إتمام بناء العاصمة الإدارية الجديدة في وقت قياسي.

وأعرب " بلينكوفيتش" عن تطلعه للتعاون مع الجانب المصري في مجال الطاقة، قائلًا: إن مصر بها العديد من الفرص المهمة في هذا القطاع، وسيتضمن منتدى الأعمال الذي سيقام اليوم الحديث عن عدد من هذه الفرص.

وأعرب عن تطلعه لتسيير خطوط طيران مباشرة بين مصر وكرواتيا، بما يُسهم في زيادة حركة نقل الأفراد والبضائع إلى البلدين.

وأشاد رئيس وزراء جمهورية كرواتيا بالعمالة المصرية العاملة في السوق الكرواتية، مؤكدًا أنها من بين أفضل وأكفأ الجنسيات التى تعمل في كرواتيا.

كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين مصر وكرواتيا في مجال الشئون البرلمانية.

وأكد دعمه للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.