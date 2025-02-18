رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان اختبارات مسابقة القرآن الكريم ويشيد بمستوى الطلاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 02:23 مساءً - في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع أنشطة وفعاليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للوقوف عليها؛ قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ والدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي،والدكتورة فاطمة عبد المجيد وكيل كلية الدراسات العليا للقطاع العربي والشرعي، بتفقد لجان اختبارات مسابقة القرآن الكريم التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب.

وخلال الجولة التفقدية تابع رئيس الجامعة لجان اختبارات القرآن الكريم التي يتم توثيقها بالصوت والصورة؛ ليأخذ كل طالب حقه، واستمع رئيس الجامعة إلى الأسئلة وتابع إجابات الطلاب، مشيدًا بمستواهم في حفظ القرآن الكريم دستور المسلمين وكلام رب العالمين، مشيدًا بالإقبال الكبير من الطلاب الذي لحظه خلال جولته.

جدير بالذكر أن فضيلة رئيس الجامعة صدق على رفع قيمة جوائز الفائزين في المسابقة؛ بحيث يحصل الطالب الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها (100) ألف جنيه، والمركز الثاني على (75) ألف جنيه، والمركز الثالث على (50) ألف جنيه، بجانب رصد خمس جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة (5) آلاف جنيه.

ودعا رئيس الجامعة بالتوفيق الدائم والمستمر لأبنائه الطلاب في المسابقة وجميع المسابقات الأخرى التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.