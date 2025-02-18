نجاح الجهود المصرية القطرية في إدخال معدات إعادة الإعمار لقطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 02:23 مساءً - نجحت الجهود المصرية القطرية، في إدخال معدات إعادة الإعمار لقطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

وقال مُوفد "القاهرة الإخبارية" بمعبر رفح من الجانب المصري، إن معدات إعادة إعمار غزة بدأت في دخول القطاع؛ لرفع مخلفات الهدم والتدمير، موضحًا أنه من بين المعدات التي دخلت غزة كرفانات الإعاشة.

الدور المصري

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانها من أراضيهم، مُشيرًا إلى أن مصر تُعد خطة متكاملة في هذا الشأن.

وفي وقتٍ سابقٍ، أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، ضرورة تكثيف دخول المساعدات الإنسانية والبدء في مشروعات التعافي المُبكر وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن مصر تعمل على تطوير تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي المُبكر وإعادة الإعمار دون تهجير السكان الفلسطينيين خارج أراضيهم.

بنود اتفاق غزة

ووفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تبدأ عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، وإدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدني، وإزالة الركام والأنقاض، ويستمر ذلك في جميع مراحل الاتفاق.

كما يُسمح بإدخال مستلزمات إنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم أثناء الحرب، ويشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة.

ويتضمن الاتفاق بدء تنفيذ الترتيبات والخطط اللازمة؛ من أجل إعادة إعمار شامل للمنازل والبنية التحتية المدنية التي دُمّرت نتيجة الحرب، وتعويض المتضررين تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة.