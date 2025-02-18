فريق كلية اللغة العربية بإيتاي البارود يتوج ببطولة دوري كرة القدم لكليات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 01:27 مساءً - انطلاقًا من أهمية الأنشطة الرياضية ودورها في تنمية العقل والجسد، وتعزيز روح المنافسة الشريفة بين الطلاب؛ نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر، دوري كرة القدم لكليات فرع جامعة الأزهر بالوجه البحري، تحت رعاية كريمة من فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وفضيلة الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.

وقد جاءت هذه البطولة بهدف توثيق التعاون بين طلاب الكليات، ونشر روح المحبة والتعارف، وإكسابهم مهارات رياضية واجتماعية تسهم في بناء شخصياتهم المتكاملة.

وشهدت البطولة منافسات قوية بين فرق كليات الجامعة؛ حيث تأهل للمباراة النهائية فريق كلية اللغة العربية بإيتاي البارود وفريق كلية اللغة العربية بالمنصورة، في لقاء حماسي انتهى بفوز الأول على نظيره بنتيجة 1-0، ليتوج بالمركز الأول، فيما حصل فريق لغة عربية المنصورة على المركز الثاني.

أقيمت المباراة النهائية وسط حضور جماهيري ورسمي؛ حيث شهد اللقاء حضور كل من: الأستاذ محمد الدخاخني، مدير إدارة رعاية الأقاليم، والدكتور محمد النوتي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالوجه البحري، والدكتور علاء يوسف، مسئول الأنشطة الرياضية بالوجه البحري، والأستاذ محمد الدسوقي، مدير رعاية الطلاب بكلية اللغة العربية بالمنصورة، الذين أشادوا بالمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب، مؤكدين على أهمية دعم الأنشطة الرياضية؛ لما لها من أثر إيجابي في بناء الطلاب.

ويأتي هذا النشاط ليؤكد حرص جامعة الأزهر على توفير بيئة جامعية متكاملة، تجمع بين التميز الأكاديمي والنشاط الرياضي والثقافي، بما يسهم في إعداد طلابها؛ ليكونوا نماذج مشرفة في مختلف المجالات.