رئيس جامعة القاهرة يفتتح المهرجان الكشفي والإرشادى لجوالي الجامعة تحت شعار ”بداية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:28 صباحاً - د.محمد سامى عبدالصادق: المهرجان مناسبة متميزة تجمع الشباب لتعزيز مهاراتهم الكشفية، وتنمية روح الإبداع والمغادرة لديهم، وسعداء بتنظيم هذا الحدث الذي يرسخ قيم الانتماء والمسئولية المجتمعية.

د.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: الطالب الجوال نموذج للمواطن الفعال فى مجال الخدمة العامة وخدمة الوطن.

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، المهرجان الكشفي الـ45 والإرشادي الـ33 لجوالي وجوالات الجامعة تحت شعار " بداية جديدة.. مستعدون للحياه"، والذي يستمر حتى20 فبراير الجاري، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والقائد أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة البحرية بالجيزة، وفرج عيد مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة، ومديري رعاية الشباب بالكليات، وذلك بالمخيم الدائم بملاعب الجامعة.

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالحضور في افتتاح المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة والتي تحرص الجامعة على تنظيمه على مدار سنوات ممتدة، مؤكدًا أهمية تنظيم هذا المهرجان داخل الجامعة لكونه يُعطي نموذجًا للعطاء والاشتراك في فرق العمل، ومشيدًا بجهود الطلبة والطالبات المشاركين في المهرجان.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، الشكر للدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات لحرصهم عي التواجد مع ابنائهم الطلاب في افتتاح المهرجان، موجهًا الطلاب بضرروة العمل وبذل الجهد من أجل إنجاح هذا المهرجان وإخراجه بالمظهر اللائق باسم وعراقة جامعة القاهرة.

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلاب من الجوالة والجوالات بضرورة الفخر لإنتمائهم لكلياتهم ولجامعة القاهرة العريقة ولمصر، مشيرًا إلى أن الطالب الجوال هو نموذج للمواطن الفعال الذي يعمل مع الآخرين من أجل الخدمة العامة وخدمة الوطن ومصرنا العزيزة.

وقال الطالب باسم الجوهري رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن المهرجان الـ45 والإرشادي الـ33 لجوالي وجوالات الجامعة يمتد عبر أجيال كثيرة، ولايستهدف الترفية فقط بل هو بمثابة مجمع للأنشطة الطلابية المختلفة، مشيدًا بجهود المشاركين من الطلبة والطالبات في المهرجان وحرصهم على الحفاظ على هذا النشاط.

وقال القائد أحمد عثمان، إن جامعة القاهرة تحرص على تنظيم المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة، وأنه كان قائدًا في المهرجان الـ20 وتحقق حلمه اليوم بقيام رئيس الجامعة بإفتتاح هذا المهرجان، مؤكدًا ضرورة أن يفتخر الطلاب بإنتمائهم لجامعة القاهرة التي تخرج فيها العديد من رؤوساء الدول، والقامات المتميزة في تخصصات القانون والهندسة والطب وغيرها من التخصصات.

وعقب افتتاح المهرجان ، تفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق معرض أنشطة ومنتجات الجوالة من مختلف كليات الجامعة، ومن بينها أعمال فنية، ومشغولات يدوية، ومخيمات، وملصقات كشفية، وأنشطة توعوية، وتقديم العروض والفعاليات، كما التقط معهم الصور التذكارية.

ويأتي المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب على مدار أسبوع بالمخيم الدائم بملاعب الجامعة، في إطار حرص الجامعة على تطوير مهارات طلابها واستغلال طاقاتهم واستثمارها في مختلف المجالات، ومنها دعم الأنشطة الطلابية لأهميتها في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب.