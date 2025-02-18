القائم بأعمال سفارة الكويت بالقاهرة يشيد بدور الهلال الأحمر المصري في إدخال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 09:31 صباحاً - اشاد القائم باعمال سفارة دوله الكويت بالقاهرة بالإنابة الوزير مفوض مشاري النيباري بدور الهلال الاحمر المصري في تذليل كافة العقبات التي تواجه شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الكويت والتي يتم ارسالها الى قطاع غزةعن طريق معبر رفح .

وأكد النيباري عقب لقائه مع الدكتورة امال أمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري بالقاهرة امس على أهمية التعاون بين الجانبين والذي أسفر عن وصول كميات كبيرة من المساعدات الاغاثية ومستلزمات الاعاشة والمواد الغذائية والطبية للأشقاء في غزة منذ بداية حملة الابادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم ، مؤكدا استمرار جهود الإغاثة التي تقدمها بلاده عبر الهلال الأحمر الكويتي والجمعيات الأهلية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في إطار الالتزام الكويتي تجاه الأشقاء.

حضر اللقاء جاسم التمار المستشار التنفيذي لرئيس مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية في دولة الكويت.