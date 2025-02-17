إختيار عمر مرموش أفضل لاعب في الجولة الـ25 فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 09:32 مساءً - اختير الدولي المصري عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي أفضل لاعب في الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25، بعد تألقه اللافت وتسجيله 3 أهداف "هاتريك" في مرمى نيوكاسل يونايتد في المباراة التي انتهت برباعية لصالح حامل اللقب.عمر مرموش

وقال الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي تحت عنوان أفضل أداء فردي: "انتهت المباراة التي تم وصفها بأنها معركة بين المهاجمين إيرلينج هالاند وألكسندر إيزاك إلى أن يكون كل شيء عن مهاجم مانشستر سيتي مرموش".

وأضاف: "سرق مرموش الأضواء في فوز مانشستر سيتي الساحق 4-0 على نيوكاسل يونايتد بتسجيله ثلاثية مذهلة في 14 دقيقة فقط من الشوط الأول ليعلن عن نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز".جوارديولا يشيد بتألق مرموش

وقال بيب جوارديولا المدير الفني للفريق: "إنه لاعب افتقدناه"، وقد أوضحت الصفات التي أظهرها مرموش في تسجيله لأول ثلاثية في مسيرته سبب ذلك.

وأضاف إن "أكبر الإطراءات" قادمة للمصري الذي يتمتع بأسلوب كان يفتقر إليه مانشستر سيتي.

كان هالاند يتحمل عبء تسجيل الأهداف بين مهاجمي مانشستر سيتي أكثر من أي وقت مضى حتى الآن هذا الموسم حتى الموجة الأخيرة من فيل فودين.

في موسمه الأول مع النادي في 2022-23، ساهم هالاند مع فودين في تسجيل أكثر من 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساعد فودين مرة أخرى، برصيد 19 هدفًا، وجوليان ألفاريز، برصيد 11 هدفًا، هالاند أيضًا في الموسم الماضي.

سجل مرموش أهدافه الثلاثة في مرمى نيوكاسل من أربع تسديدات فقط، في عرض مشجع وإحصائي للتهديد التهديفي الإضافي الذي سيضيفه إلى تشكيلة مانشستر سيتي.

وأظهر الهدفان الأولان للاعب المصري على وجه الخصوص تحركاته دون الكرة.